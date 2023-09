A- A+

INVESTIMENTO Prefeitura do Jaboatão investe R$ 14,9 milhões em requalificação de nova etapa da orla do município Obras terão início nesta sexta-feira (22) e deverão ser finalizadas em 2024

Buscando ampliar os espaços de lazer e turismo para a população, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes anunciou nesta sexta-feira (22) a requalificação de uma nova etapa da orla do município.

As obras, que serão realizadas da Igreja de Piedade até a divisa com o Recife, incluem a construção de parques infantis, academias, áreas de convivência, ciclovias e ciclofaixas.

Além desse trecho, também será requalificado o percurso que vai do Sesc de Piedade até à Praia do Paiva. No total, a obra beneficiará 6 km do espaço público.

Essa é a segunda etapa do projeto. A primeira parte, que compreende 2 km da orla, foi entregue no último ano. Para essa nova fase, o prazo de construção é de 15 meses.

“São trechos importantes para o desenvolvimento do nosso município. Tenho certeza que o turismo e o lazer vão voltar a ser referência nessa área e vamos construir novamente esse trecho que é tão importante”, afirmou o prefeito Mano Medeiros.

O gestor municipal destacou ainda como as obras de requalificação poderão beneficiar a população jaboatonense.

“A conclusão da requalificação da orla vai beneficiar o turismo, o lazer, o esporte, a economia, enfim, toda uma rede de atores sociais. Vamos poder movimentar mais a beira-mar, promovendo eventos esportivos e culturais, como os que serão lançados em breve pelo Sesc, que está montando uma arena de beach tênis, vôlei e futevôlei, em frente ao seu prédio, em Piedade”, comentou.

A intervenção no local prevê ainda a plantação de novas árvores com o objetivo de dar sombreamento e melhorar o microclima. Já o calçadão foi desenhado para garantir a harmonia da paisagem na transição entre os municípios, mas assumindo identidade própria.

Os bancos seguem a mesma proposta de harmonização e serão em concreto, enquanto a iluminação passará a ser toda em LED, dando mais segurança e economia.

Após essa etapa, a expectativa é que a obra avance com a construção de quiosques, banheiros e equipamentos de esportes e lazer. Serviço que deverá ser iniciado em 2025.

“Toda a drenagem da orla estará requalificada ao final da obra, garantindo o fluxo adequado às aguas pluviais e resolvendo um problema crônico de alagamentos, existente há décadas. Os ganhos diretos e indiretos serão contínuos", completou o prefeito.

Para tal, será preciso a conclusão de um serviço da Compesa. De acordo com o prefeito, uma reunião foi realizada com o órgão para tratar do assunto.

"Já estivemos com o presidente da Compesa, Alex Campos, e ele se comprometeu a construir as ligações necessárias para que possamos implantar banheiros na orla, um pleito antigo dos frequentadores. Sem as redes de água e esgoto, hoje utilizamos banheiros químicos. Essa realidade também vai mudar”, concluiu Mano.

