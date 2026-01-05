A- A+

Volta às aulas Prefeitura do Paulista inicia matrículas 2026 para alunos novatos da Rede Municipal Estudantes que já integravam a Rede Municipal e que, por reorganização da oferta, foram direcionados para outra unidade escolar, devem cumprir os mesmos procedimentos e prazos

A Prefeitura do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, iniciou nesta segunda-feira (5) o processo de efetivação das matrículas para alunos novatos da Rede Municipal de Ensino, por meio da Secretaria de Educação e Esportes.

O procedimento de matrícula deve ser realizado presencialmente na unidade escolar escolhida durante a etapa on-line e segue até o dia 16 de janeiro.

A Secretaria também orienta aos estudantes que já integravam a Rede Municipal de Ensino e que, por motivo de reorganização da oferta, foram direcionados para outra unidade escolar, devem cumprir os mesmos procedimentos e prazos estabelecidos para a efetivação da matrícula.

Nesses casos, a vaga está garantida, porém não há possibilidade de escolha de turno ou horário, que será definido de acordo com a disponibilidade de cada unidade de ensino. Para a confirmação da vaga, é obrigatória a presença dos pais ou responsáveis legais na escola, portando toda a documentação exigida.

A Secretaria de Educação e Esportes alerta que a não efetivação da matrícula dentro do prazo será considerada desistência, e a vaga será automaticamente disponibilizada para outro estudante da rede.

Veja qual a documentação exigida para a efetivação da matrícula:

– Requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado pelos pais, responsável legal ou pelo(a) estudante maior de idade. O documento só será válido com as assinaturas exigidas;

– Declaração de transferência provisória ou certificado/histórico escolar da unidade de origem, sem emendas ou rasuras, exceto para estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental;

– Cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento;

– Comprovante de residência do último mês, contendo o Código de Endereçamento Postal (CEP);

– Cópia da carteira de vacinação atualizada, conforme a Lei Estadual nº 13.770/2009;

– Comprovante do tipo sanguíneo e do fator RH do estudante, conforme a Lei Estadual nº 15.058/2013;

– Uma foto 3x4 recente;

– Comprovante com o Número de Identificação Social (NIS), caso o estudante seja beneficiário do Bolsa Família ou programa equivalente;

– Cópia do CPF do estudante;

– Cópia de documento oficial de identificação e CPF dos pais e/ou responsáveis;

– Autodeclaração de cor/raça.

Veja também