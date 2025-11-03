A- A+

Capacitação Prefeitura do Recife abre 224 vagas em cursos e oficinas gratuitos no Centro Marta Almeida Formações nas áreas de gastronomia, moda e audiovisual terão início em 18 de novembro e são voltadas para mulheres a partir de 16 anos

A Prefeitura do Recife abriu inscrições para 224 vagas em cursos e oficinas gratuitos promovidos pelo Centro de Referência da Mulher Marta Almeida, equipamento da Secretaria da Mulher do Recife. As inscrições estarão disponíveis de 5 a 11 de novembro pelo Conecta Recife, e as aulas começam a partir do dia 18. As formações têm carga horária entre 4 e 40 horas e incluem atividades teóricas e práticas.

Cursos voltados à autonomia e à qualificação feminina

Podem participar mulheres a partir de 16 anos, residentes do Recife. As selecionadas receberão confirmação da vaga até 14 de novembro. Menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos responsáveis legais.

Os cursos abrangem gastronomia, moda e costura, e produção audiovisual, com opções como “Comidas natalinas”, “Moda praia”, “Aprenda a elaborar projetos culturais”, e “Fotografe seus produtos”. As oficinas de curta duração acontecerão entre 29 de novembro e 6 de dezembro, enquanto os cursos de 20 e 40 horas seguem até 10 de dezembro.

Programação:

Oficinas de 4 horas: DIA 29/11 MANHÃ:

Oficina “Aprenda a elaborar projetos culturais” (8h) (Aula 1) - 10 vagas

Oficina “ Panetone”- 12 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE) TARDE:

Oficina “Acessórios de carnaval” - 12 vagas

Oficina “Instagram e IA: vendendo mais com textos instagramáveis”- 10 vagas

Oficina “ Cozinha Italiana (Massa fresca e molhos)”- 12 vagas DIA 06/12: MANHÃ:

Oficina “Aprenda a elaborar projetos culturais” (8h) (Aula 2)

Oficina “Panetone” - 12 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE) TARDE:

Oficina “Customização de abadá” - 12 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE)

Oficina “Filmagens instagramáveis em pontos turísticos”- 10 vagas

Oficina “Cozinha regional rápida”- 12 vagas CURSO 20 HORAS: Bordado: TERÇA E QUINTA MANHÃ: 25 e 27 de novembro e 02 e 04 de dezembro- 10 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE) Cursos de 40 horas (18/11 a 10/12): Gastronomia: TERÇA E QUINTA ou QUARTA E SEXTA- MANHÃ

COMIDAS NATALINAS- 24 VAGAS (PRIORIDADE PARA INICIANTE) TERÇA E QUINTA ou QUARTA E SEXTA- TARDE

FINGER FOOD PARA CONFRATERNIZAÇÃO, BUFFET E EVENTOS- 24 VAGAS Audiovisual: QUARTA E SEXTA- MANHÃ E TARDE

FOTOGRAFE SEUS PRODUTOS: CONSTRUINDO UM PORTFÓLIO ATRATIVO PARA VENDAS- 20 VAGAS (PRIORIDADE PARA INICIANTE)



TERÇA E QUINTA- MANHÃ E TARDE

APRENDA A GRAVAR VLOGS- 20 VAGAS Moda e costura: QUARTA E SEXTA- MANHÃ E TARDE

MODA PRAIA- 24 VAGAS

Centro Marta Almeida é referência em formação e valorização feminina

Localizado na Rua Bom Jesus, 147, o Centro Marta Almeida funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h. O espaço oferece uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres recifenses e abriga um ponto de leitura com mais de 95% do acervo composto por obras de autoras.

O equipamento é aberto ao público e promove ações voltadas à igualdade de gênero, formação profissional e valorização feminina.

Serviço

Inscrições: de 5 a 11 de novembro, pelo Conecta Recife

Início das aulas: a partir de 18 de novembro

Locais dos cursos: Centro de Referência da Mulher Marta Almeida

Endereço: Rua Bom Jesus, 147, Recife

Contato: [email protected] - (81) 99488-4803

Áreas: Gastronomia, Moda e Costura, Audiovisual

Público-alvo: Mulheres a partir de 16 anos, residentes no Recife

