Prefeitura do Recife abre 224 vagas em cursos e oficinas gratuitos no Centro Marta Almeida
Formações nas áreas de gastronomia, moda e audiovisual terão início em 18 de novembro e são voltadas para mulheres a partir de 16 anos
A Prefeitura do Recife abriu inscrições para 224 vagas em cursos e oficinas gratuitos promovidos pelo Centro de Referência da Mulher Marta Almeida, equipamento da Secretaria da Mulher do Recife. As inscrições estarão disponíveis de 5 a 11 de novembro pelo Conecta Recife, e as aulas começam a partir do dia 18. As formações têm carga horária entre 4 e 40 horas e incluem atividades teóricas e práticas.
Cursos voltados à autonomia e à qualificação feminina
Podem participar mulheres a partir de 16 anos, residentes do Recife. As selecionadas receberão confirmação da vaga até 14 de novembro. Menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos responsáveis legais.
Os cursos abrangem gastronomia, moda e costura, e produção audiovisual, com opções como “Comidas natalinas”, “Moda praia”, “Aprenda a elaborar projetos culturais”, e “Fotografe seus produtos”. As oficinas de curta duração acontecerão entre 29 de novembro e 6 de dezembro, enquanto os cursos de 20 e 40 horas seguem até 10 de dezembro.
Programação:
Oficinas de 4 horas:
DIA 29/11
MANHÃ:
Oficina “Aprenda a elaborar projetos culturais” (8h) (Aula 1) - 10 vagas
Oficina “ Panetone”- 12 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE)
TARDE:
Oficina “Acessórios de carnaval” - 12 vagas
Oficina “Instagram e IA: vendendo mais com textos instagramáveis”- 10 vagas
Oficina “ Cozinha Italiana (Massa fresca e molhos)”- 12 vagas
DIA 06/12:
MANHÃ:
Oficina “Aprenda a elaborar projetos culturais” (8h) (Aula 2)
Oficina “Panetone” - 12 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE)
TARDE:
Oficina “Customização de abadá” - 12 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE)
Oficina “Filmagens instagramáveis em pontos turísticos”- 10 vagas
Oficina “Cozinha regional rápida”- 12 vagas
CURSO 20 HORAS:
Bordado:
TERÇA E QUINTA MANHÃ: 25 e 27 de novembro e 02 e 04 de dezembro- 10 vagas (PRIORIDADE PARA INICIANTE)
Cursos de 40 horas (18/11 a 10/12):
Gastronomia:
TERÇA E QUINTA ou QUARTA E SEXTA- MANHÃ
COMIDAS NATALINAS- 24 VAGAS (PRIORIDADE PARA INICIANTE)
TERÇA E QUINTA ou QUARTA E SEXTA- TARDE
FINGER FOOD PARA CONFRATERNIZAÇÃO, BUFFET E EVENTOS- 24 VAGAS
Audiovisual:
QUARTA E SEXTA- MANHÃ E TARDE
FOTOGRAFE SEUS PRODUTOS: CONSTRUINDO UM PORTFÓLIO ATRATIVO PARA VENDAS- 20 VAGAS (PRIORIDADE PARA INICIANTE)
TERÇA E QUINTA- MANHÃ E TARDE
APRENDA A GRAVAR VLOGS- 20 VAGAS
Moda e costura:
QUARTA E SEXTA- MANHÃ E TARDE
MODA PRAIA- 24 VAGAS
Centro Marta Almeida é referência em formação e valorização feminina
Localizado na Rua Bom Jesus, 147, o Centro Marta Almeida funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h. O espaço oferece uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres recifenses e abriga um ponto de leitura com mais de 95% do acervo composto por obras de autoras.
O equipamento é aberto ao público e promove ações voltadas à igualdade de gênero, formação profissional e valorização feminina.
Serviço
Inscrições: de 5 a 11 de novembro, pelo Conecta Recife
Início das aulas: a partir de 18 de novembro
Locais dos cursos: Centro de Referência da Mulher Marta Almeida
Endereço: Rua Bom Jesus, 147, Recife
Contato: [email protected] - (81) 99488-4803
Áreas: Gastronomia, Moda e Costura, Audiovisual
Público-alvo: Mulheres a partir de 16 anos, residentes no Recife
Com informações da assessoria