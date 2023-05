A- A+

chuvas na rmr Prefeitura do Recife abre cinco abrigos para atender a população devido às fortes chuvas A cidade entrou em estágio de Alerta Máximo nesta quarta (24)

A Prefeitura do Recife abriu cinco abrigos, na manhã desta quarta-feira (24), para acolher famílias que necessitarem deixar suas casas provisoriamente, em função das fortes chuvas que atingem a cidade. Os espaços estão recebendo demandas espontâneas das pessoas e encaminhamentos da Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec). Os locais estão situados em áreas alagadas.

O Recif eentrou em estágio de Alerta Máximo com o acumulado de chuvas, que já chega a quase 120mm em 24h. Serviços como Procon, agências de emprego, unidade de ensino da rede municipal, equipamentos culturais e outros tiveram atividades suspensas.

Confira os locais:

CSU Bidu Krause - Avenida 11 de agosto SN

Escola Paulo Sexto VI - Rua Guaíra, 200, Linha do Tiro

Escola Diná de Oliveira - Rua São Mateus, s/n, Iputinga

Escola Célia Arraes - Rua José Noya, 117, Várzea

Igreja Batista de Coqueiral - Rua Coripós, 91, Coqueiral

A previsão de tempo indica possibilidade de chuvas moderadas no Recife nas próximas 24 horas. As equipes municipais estão mobilizadas e monitorando a situação. As aulas foram suspensas na rede municipal de ensino e a população deve procurar sair de casa apenas em caso de necessidade.



A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade. A população deve ficar atenta aos canais digitais da Prefeitura do Recife, que estarão sempre atualizados sobre a situação.



PRINCIPAIS PONTOS DE ALAGAMENTO:

Av. Recife x Dois Rios

Av. Antônio de Góes - Pista Sul

Av. Caxangá

Av. Gen. San Martin

BR-101 Rod. Gov. Mário Covas

Av. Gov. Agamenon Magalhães - Pista Central

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar

Av. Eng. Domingos Ferreira - Pista Oeste

Av. Mal. Mascarenhas de Morais x Próx. a Hyundai

Est. dos Remédios

Av. Sul

Av. Recife

Av. Eng. Abdias de Carvalho

Av. Cruz Cabugá

Veja também

chuvas em pernambuco Chuvas: Detran-PE libera vistoria sem agendamento por 10 dias úteis em veículos que perderam placas