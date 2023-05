A- A+

Recife abre inscrições para receber soluções que ajudem a combater incidentes com tubarões Inscrições, online, seguem abertas até o próximo dia 19; ideias inovadoras podem receber R$ 50 mil em premiações

Por meio do programa guarda-chuva "E.I.T.A! Recife", a Prefeitura do Recife lançou um desafio para usar a tecnologia como ferramenta na redução de incidentes com tubarões, e vai premiar ideias inovadoras com o valor de R$ 50 mil para desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (PMV).



Integrando o 2º Ciclo de Inovação Aberta do Recife, interessados em participar do desafio podem realizar inscrição online neste link até o próximo dia 19 de maio.



Qualquer pessoa física pode inscrever uma solução inovadora e criativa para o desafio, mas o foco está nas empresas de tecnologias e startups. As propostas serão avaliadas por critérios de inovação, sustentabilidade e viabilidade. E o seguinte questionamento deve ser respondido: “Como podemos reduzir, com o uso de tecnologias inovadoras, os riscos de incidentes com tubarão na orla do Recife?”.

As soluções que se mostrarem viáveis podem receber até R$1,6 milhões adicionais para a etapa de aceleração. Neste momento, a solução passa a ser utilizada em maior escala. Os repasses acontecem por meio dos contratos públicos de soluções inovadoras regidos pelo Marco Legal das Startups de 2021.

Além do desafio número 5, ligado ao combate de incidentes com tubarões, o 2º Ciclo de Inovação Aberta do Recife traz ainda outros quatro:

Desafio 1: “Como podemos melhorar a mobilidade na cidade do Recife, com uso de tecnologias inovadoras, reduzindo os impactos causados pelo trânsito?”

Desafio 2: "Como podemos reduzir o abandono de cães e gatos na cidade do Recife, identificando e registrando cada um deles de forma escalável e mudando a cultura da população no trato desses animais?"

Desafio 3: "Como podemos tornar o centro do Recife, com o uso de tecnologias inovadoras, um lugar atrativo para habitações, atividades de comércio, turismo, cultura e lazer?"

Desafio 4: "Como podemos, por meio da tecnologia, criar e incentivar um ecossistema que utilize o resíduo sólido como insumo para uma nova indústria baseada na reutilização criativa (upcycling)?"

