Ação PCR lança licitação para construir centro comunitário de programa federal inspirado no Compaz Convive Bido Krause será erguido no Curado, na Zona Oeste, com um investimento de R$ 13,8 milhões do Governo Federal

O edital de licitação para a construção do primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) foi lançado pela Prefeitura do Recife (PCR).



Inspirado no modelo dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), o equipamento será erguido no bairro do Curado, na Zona Oeste da cidade, e contará com um investimento de R$ 13,8 milhões do Novo PAC Seleções do Governo do Brasil.



O Convive, que é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pela Casa Civil, será licitado na modalidade integrada, que inclui tanto a execução da obra quanto o desenvolvimento do projeto executivo.

Uma das 30 cidades brasileiras contempladas para receber o equipamento, o Recife vai erguer o Convive Bido Krause, por meio da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), na Avenida Onze de Agosto, no Curado, em um terreno de 10 mil m², com cerca de 5 mil m² de área construída.

O complexo reunirá múltiplas edificações e ofertará serviços integrados nas áreas de educação, cultura, esportes, emprego e renda, assistência social, saúde e defesa do consumidor, beneficiando cerca de 650 pessoas por dia.

No bloco principal, estarão concentrados os serviços sociais e de saúde, com 18 salas de atendimento, biblioteca, recepções e áreas de apoio.

O equipamento contará ainda com um auditório para 72 pessoas, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society com grama sintética, piscina olímpica de 25 metros, vestiários, parquinho, bloco de ensino com salas de aula e multiuso, estacionamento, guarita e edificações técnicas de apoio.

O projeto também incorpora soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas e sistema de reuso de água.

A população terá acesso a serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Procon, além de atendimentos de saúde nas áreas médica, odontológica e psicológica, e espaços educacionais e esportivos que incentivam a convivência cidadã e a inclusão social.

Convive

Além do Recife, também será contemplado em Pernambuco, neste primeiro momento do programa Convive, o município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana da capital pernambucana.

Com informações da assessoria.

