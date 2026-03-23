Prefeitura do Recife abre inscrições para 260 bolsas integrais no Prouni e Protec
Seleção para cursos técnicos e graduação aceita notas do Enem de 2021 a 2025; inscrições seguem até o dia 27 de março
A Prefeitura do Recife iniciou, nesta segunda-feira (23), as inscrições para os programas Prouni e Protec. Ao todo, são oferecidas mais de 260 bolsas de estudo integrais para cursos técnicos e de nível superior.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no Portal da Educação do Recife, até a próxima sexta-feira (27).
As vagas do Protec Recife são voltadas para cursos técnicos em áreas como Enfermagem, Análises Clínicas, Edificações, Saneamento, Cibersegurança e Banco de Dados. Já o Prouni Recife oferece bolsas para a graduação em Licenciatura em Pedagogia.
O processo seletivo utiliza como critério o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2021 e 2025.
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Quem pode se inscrever?
Podem participar estudantes residentes no Recife, egressos da rede pública e que atendam aos critérios socioeconômicos do edital.
O programa reserva 50% das vagas para pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas com deficiência e 10% para mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência doméstica.
Cronograma
Após o fim das inscrições, o período para interposição de recursos ocorre de 1º a 4 de abril. O resultado final da seleção será publicado no dia 6 de abril.
Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula nos dias 9 e 10, com previsão de uma chamada para remanejados no dia 13 do mesmo mês