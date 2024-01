A- A+

FESTA DE MOMO Recife abre inscrições para Rei e da Rainha com deficiência do Carnaval 2024 Concurso será realizado no dia 19 de janeiro; premiação para os escolhidos é de R$ 5 mil

Com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a sociedade para a inclusão das pessoas com deficiência, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (2), a abertura das inscrições para o Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval.

A seleção, que está disponível para candidatos a partir de 15 anos de idade, neste ano será destinada para pessoas com deficiência visual que possuam cegueira total ou baixa visão.

No ano passado, o concurso foi voltado para pessoas com deficiência física, enquanto em 2022 foram contempladas pessoas com síndrome de Down.

As inscrições para a nova etapa da competição serão abertas nesta quarta-feira (3) e estarão disponíveis até o dia 12 de janeiro. O processo deve ser realizado por email, no endereço [email protected].

Para participar, será preciso informar o nome completo, endereço, telefone para contato, e-mail e comprovação da deficiência. Para menores de idade, também será necessária a autorização dos responsáveis legais. Outras informações sobre a seleção poderão ser obtidas por meio do telefone (81) 3355-8645.

O concurso acontecerá no dia 19 de janeiro, no Compaz Dom Helder Câmara, no bairro do Coque, às 14h. Serão escolhidos os candidatos que obtiverem maior pontuação no conjunto geral.

O julgamento inclui os seguintes critérios: alegria, simpatia, entusiasmo, carisma, ritmo, fantasia, adereços e frevo no pé. Os candidatos selecionados serão premiados com o valor de R$ 5 mil cada.



