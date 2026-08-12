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INCLUSÃO Prefeitura do Recife abre inscrições para turmas gratuitas do Viva Mais Cidadania Digital Iniciativa oferece formação em tecnologia e segurança na internet para pessoas idosas; cadastro presencial segue até esta sexta-feira (14)

A Prefeitura do Recife abriu inscrições para uma nova etapa do projeto Viva Mais Cidadania Digital, que promove a inclusão digital de pessoas idosas por meio de capacitação gratuita.



A iniciativa oferece três turmas, com até 30 alunos cada, distribuídas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, no Compaz Dom Hélder Câmara e no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT.



As inscrições presenciais seguem até esta sexta-feira (14), e as aulas têm início programado para o dia 17.



O objetivo é ampliar a autonomia dos participantes no uso de celulares, redes sociais e serviços digitais, além de orientar sobre prevenção a golpes virtuais e boas práticas de segurança na internet.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destacou a importância de democratizar o acesso às novas tecnologias.



"A transformação digital precisa chegar a todos e considerar as diferentes necessidades da população. Com o Viva Mais Cidadania Digital, oferecemos conhecimento prático para que as pessoas idosas possam usar a tecnologia com mais autonomia, segurança e confiança, inclusive para acessar serviços públicos", afirmou.

Já o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, ressaltou o impacto do envelhecimento populacional e a necessidade de inclusão.



"Estamos vivendo um processo acelerado de envelhecimento da população. Pensar em uma cidade inclusiva também significa garantir que as pessoas 60+ possam acompanhar as transformações da sociedade e participar delas com autonomia. Queremos contribuir para que ninguém seja deixado para trás por causa da idade", explicou.

Prefeitura do Recife abre inscrições para turmas gratuitas do Viva Mais Cidadania Digital. Foto: Divulgação



Inscrições

Interessados devem realizar a inscrição presencialmente em uma das três unidades de atendimento.



No Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 750, nas Graças, as aulas ocorrem no turno da manhã.



As turmas do turno da tarde serão ministradas no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT, na Rua dos Médicis, nº 86, na Boa Vista, e no Compaz Dom Hélder Câmara, situado na Rua Lourenço de Sá, nº 140, na Ilha Joana Bezerra.



A ação é realizada por meio das secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia; Direitos Humanos e Juventude; e Cidadania e Cultura de Paz, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

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