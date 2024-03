Prefeitura do Recife abre licitação para investimentos e manutenções de Parques Urbanos

A- A+

A Prefeitura do Recife publicou, no Diário Oficial do Município deste sábado (23), uma licitação para a concessão de prestação de serviços de gestão, operação e manutenção, bem como a execução de obras e trabalhos de engenharia para quatro Parques Urbanos da capital: o da Jaqueira Governador Joaquim Francisco, no bairro da Jaqueira; o Santana Ariano Suassuna, no Santana; o Apipucos Maximiano Campos, em Apipucos; e o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Vale destacar que o acesso e o uso por parte da população continuarão gratuitos, conforme previsto na Lei Municipal 18.824, aprovada em 2021.

Com investimentos que devem ultrapassar os R$ 413 milhões ao longo dos próximos 30 anos, a concessão será dividida por grupos. No Bloco A, que envolve os parques da Jaqueira, Santana e Apipucos, todos na Zona Norte do Recife, serão investidos em torno de R$ 279 milhões. Já o Bloco B, correspondente ao Dona Lindu, na Zona Sul, terá investimento de R$134 milhões.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital (SEPLAGTD). De acordo com o secretário da pasta, Felipe Matos, gestão municipal busca avançar em um modelo de desenvolvimento sustentável.

“Nossa missão é envolver não só as concessionárias, como também o terceiro setor, comunidades, empresas, para a construção de uma gestão de ativos verdes, como também de um turismo sustentável. Além disso, continuaremos garantindo o acesso seguro e gratuito a todas as estruturas e serviços para os visitantes. Com isso, esperamos gerar efeitos multiplicadores positivos para o emprego e a renda”, afirmou.

A soma dos parques totaliza uma área aproximada de 172 mil m², com previsão de criação de mais de 120 empregos diretos. Estão previstos investimentos, como a reforma e manutenção de quiosques e depósitos, manutenção de pistas de cooper e ciclovia, instalação de bebedouros, bancos e lixeiras.

O projeto de concessão prevê ainda a obtenção de certificação ambiental, implementação de novos quiosques, reforma de teatros, galerias, restaurantes, sanitários, posto médico e estacionamento. Também estão no escopo a manutenção de outros espaços, como marquise, academia, quadra poliesportiva e praça central.

A sessão pública referente à concessão ocorrerá no dia 12 de junho de 2024, às 14h, na sede da B3, na Rua XV de Novembro, n° 275, São Paulo/SP. Mais informações sobre o edital, seus anexos e os procedimentos da concessão, podem ser solicitadas através do e-mail [email protected] ou pelo site https://parcerias.recife.pe.gov.br/.



RECIFE PARCERIAS

O Recife Parcerias tem como meta viabilizar R$ 3,8 bilhões em benefícios para o município para as próximas décadas, com construção de infraestrutura de forma ágil e com melhor qualidade na prestação de serviços públicos para a população recifense e servidores públicos. Essa meta é realizada por meio da estruturação de projetos de concessão e Parceria Público-Privada (PPP), contratos de longo prazo em que os parceiros privados são responsáveis tanto pelo investimento em infraestrutura quanto pela sua posterior operação e manutenção.

