Prefeitura do Recife abre seleção de gestores para toda a rede municipal de saúde

A Prefeitura do Recife está divulgando os editais para seleção de profissionais interessados em concorrer às 185 vagas abertas para coordenadores de unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde. Esta é a primeira vez que a Prefeitura do Recife realiza seleção para preenchimento de vagas para gestores de todas as unidades da Rede Municipal.

Os pré-requisitos são: já ser servidor público do município (da administração direta, indireta e autarquias), ter nível superior (qualquer formação) e experiência na área pleiteada. Três certames, com todas as instruções para os candidatos, foram disponibilizados no site da Prefeitura e selecionarão interessados em atuar nos serviços de atenção básica (Estratégia Saúde da Família) e unidades básicas tradicionais. O processo seletivo está sendo realizado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Inscrições podem ser feitas no período de 22 de junho a 3 de julho.

Para os coordenadores de unidades, além do salário do servidor, há gratificações que variam entre R$ 2.500,00 até R$ 5.500,00, sendo 50% com natureza variável (a depender do alcance de indicadores e metas). Nas etapas da seleção, haverá análise de currículo, avaliação por competências, a partir de dinâmica em grupo, e entrevista individual. As competências buscadas são engajamento de pessoas e equipes, gestão por resultados, gestão de crises, inovação, visão sistêmica e resolução de problemas com base em dados.

CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS:

- Coordenador de Unidade de Saúde da Família Nível G - Tipo 1

Principais pré-requisitos: ser servidor público do município, ter nível superior (qualquer formação) e experiência na área. Clique aqui para saber mais.

- Coordenador de Unidade de Saúde da Família Nível F - Tipo 2

Principais pré-requisitos: ser servidor público do município, ter nível superior (qualquer formação) e experiência na área. Clique aqui para saber mais.

- Coordenador de Unidade de Saúde da Família Nível E - Tipo 3

Principais pré-requisitos: ser servidor público do município, ter nível superior (qualquer formação) e experiência na área. Clique aqui para saber mais.

- Coordenador de Unidade de Saúde da Família Nível D - Tipo 4

Principais pré-requisitos: ser servidor público do município, ter nível superior (qualquer formação) e experiência na área. Clique aqui para saber mais.

- Coordenador de Unidade Básica Tradicional De Saúde Nível D

Principais pré-requisitos: ser servidor público do município, ter nível superior (qualquer formação) e experiência na área. Clique aqui para saber mais.

