A- A+

Oportunidade Prefeitura do Recife abre vagas para participação de artistas do Prodarte no Rec'n'Play Empreendedores cadastrados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato para se inscrever na iniciativa a partir desta quinta-feira (11)

Com o intuito de incentivar a economia circular do município, a Prefeitura do Recife divulgou, na segunda-feira (8), a abertura de um edital para a participação de artistas no Rec'n'Play.

Para compor a iniciativa, os inscritos devem estar cadastrados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato (Prodarte), que compõe a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional.

Ao todo, estarão disponíveis 40 vagas para artesões e artesãs da capital pernambucana. Os empreendedores deverão levar cinco peças de trabalho para submetê-las à curadoria do Prodarte, que vai considerar critérios como os princípios da economia solidária, aspectos da economia criativa e práticas da economia circular.

Os interessados poderão se inscrever a partir desta quinta-feira (11), na sede do Prodarte, no térreo da Prefeitura do Recife, das 9h às 12h e das 13h às 15h. Também há opções de inscrição online através do link que estará disponível no Instagram ou pelo site do Prodarte. Os aprovados serão divulgados no dia 30 de setembro.

"O Rec'n'Play é uma feira tecnológica que movimenta não apenas o Recife, mas o Brasil todo e recebe pessoas inclusive de outros países. Nosso empreendedorismo recifense não poderia ficar fora disso. Vai ser um grande momento de mostrar tudo o que a gente produz e de vender bastante. Vamos fazer com que essa economia circule e vamos apresentar o artesanato do Recife para todas e todos", comemorou a secretária Isabella de Roldão.

A sétima edição do festival Rec'n'Play ocorre entre os dias 15 e 18 de outubro no Bairro do Recife, com programações variadas para o público nos setores de tecnologia, criatividade e inovação.



Veja também