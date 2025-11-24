A- A+

Assistência Prefeitura do Recife amplia ações do Recife Acolhe com novas vans e sistema integrado Município reforça equipes, expande frota e adota monitoramento georreferenciado para atendimentos na rua

A Prefeitura do Recife apresentou, nesta segunda-feira (24), novas ações de fortalecimento da política municipal de cuidado à população em situação de rua. As medidas integram a maior expansão do Programa Recife Acolhe e incluem a entrega de dez veículos, entre vans do Consultório na Rua e da Assistência Social, além da implantação do SISPOP, sistema georreferenciado que reúne dados das abordagens.

Expansão da frota e das equipes

No lançamento, o prefeito João Campos destacou que as medidas aumentam a presença da gestão nos territórios.



“Estamos entregando dez veículos que começam a operar hoje, 24 horas por dia, com equipes em regime de plantão. São seis vans do Consultório na Rua e quatro da Assistência Social, somando mais de 156 profissionais atuando diretamente nas ruas (...). Nosso compromisso é ampliar a abordagem, fortalecer os vínculos e garantir estrutura para acolher as pessoas nos nossos equipamentos.”

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, reforçou a mudança no atendimento.



“Estamos dobrando o número de educadores sociais e garantindo presença 24 horas nas RPAs com maior concentração de pessoas em situação de rua (...). Ampliamos equipes, reforçamos a frota, implantamos tecnologia e fortalecemos o trabalho integrado.”

Ampliação do SEAS e tecnologia SISPOP

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) passou de 36 para 70 educadores sociais. As RPAs 1 e 6 agora contam com atendimento 24 horas. A frota exclusiva do SEAS ampliou de duas para cinco vans.

Com o SISPOP, todas as abordagens passam a ser registradas em tablets com monitoramento em tempo real, o que integra as áreas de saúde, assistência, educação e documentação.

Consultório na Rua atinge 100% de cobertura

Com seis novas vans, o Consultório na Rua passa a cobrir todas as áreas do Recife, inclusive regiões antes descobertas. Atualmente, 1.472 pessoas são acompanhadas pelas equipes multiprofissionais.

A secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, explicou a expansão.



“Com essas novas vans, substituímos três veículos e acrescentamos outros três (...). O Consultório na Rua é fundamental para prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças (...), além de atualizar vacinas, realizar curativos e oferecer cuidado contínuo.”

A coordenadora da Política de Saúde da População em Situação de Rua, Ana Priscila Aguiar, também destacou a abordagem direta.



“Indo até os locais, com uma escuta acolhedora e respeitosa, conseguimos construir vínculos (...). As novas vans permitem encurtar distâncias e oferecer mais dignidade a quem precisa.”

Com informações da assessoria

