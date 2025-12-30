A- A+

Prevenção Prefeitura do Recife amplia prevenção com estratégia PrEPara a Prevenção! no pré-Carnaval Ações acontecem aos sábados de janeiro, em diferentes bairros, com testagens rápidas, orientação e acesso à PrEP

Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura do Recife reforça as ações de prevenção em saúde sexual e realiza, ao longo do mês de janeiro, uma edição especial da estratégia PrEPara a Prevenção!. A iniciativa contará com seis ações descentralizadas, sempre aos sábados, oferecendo testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aconselhamento, distribuição de insumos de prevenção e dispensação da profilaxia PrEP, por livre demanda.

Ações começam neste sábado e seguem em bairros diferentes

A primeira atividade acontece neste sábado (3), no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Lessa de Andrade, no bairro da Madalena. Nas semanas seguintes, a estratégia chega a outras unidades de saúde do Recife, ampliando o acesso da população aos serviços de prevenção combinada, especialmente no período que antecede a maior festa popular da cidade.

Podem participar moradores do Recife com idade mínima de 14 anos para a realização dos testes e 16 anos para o uso da PrEP, sem necessidade de agendamento prévio.

Prevenção combinada como foco da estratégia

“O nosso objetivo é aumentar o acesso da população à prevenção combinada, com múltiplas estratégias para prevenir HIV, ISTs e hepatites virais, levando em consideração as necessidades e contextos de cada indivíduo”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro. Ele reforça a importância da testagem regular e do uso de preservativos, inclusive para quem já utiliza a PrEP.

Uso de preservativos segue sendo fundamental

“Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado. E a PrEPara a Prevenção! é uma oportunidade de acessar diversos serviços, em pontos descentralizados e além dos dias úteis, de forma gratuita”, destaca Airles Ribeiro.

Diagnóstico rápido e encaminhamento imediato

Voltada para pessoas em situação de maior vulnerabilidade ao HIV, a estratégia também permite o diagnóstico e o tratamento de outras ISTs. Durante as ações, são ofertados preservativos internos e externos, gel lubrificante e testagem rápida, com resultado em até 20 minutos. Em caso de resultado positivo, o usuário é acolhido no próprio SAE ou encaminhado para um serviço de referência.

Serviço



PrEPara a Prevenção! - Janeiro

3/1 - SAE Lessa de Andrade (8h às 17h)

Estrada dos Remédios, 2416 - Madalena

10/1 - Policlínica Clementino Fraga (8h às 17h)

Rua Japaratuba, 260 - Vasco da Gama

17/1 - SAE Gouveia de Barros / Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)

Rua do Pombal, 115 - Santo Amaro

24/1 - USF+ Dr. Guilherme Robalinho (8h às 16h)

Rua do Patrocínio, 264 - Pina

24/1 - Policlínica do Pina (8h às 17h)

Av. República do Líbano, 355 - Pina

31/1 - SAE Josefa Severina / Policlínica Albert Sabin

Rua Padre Roma, 191 - Tamarineira

