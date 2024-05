A- A+

Saúde Prefeitura do Recife anuncia abertura de 15 leitos de pediatria no Hospital da Mulher Gestão também anunciou a contratação de 100 profissionais para reforçar os serviços e o investimento na aquisição de medicamentos e equipamento

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (13), a abertura de 15 leitos de pediatria no Hospital da Mulher (HMR), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A ação acontece em um cenário de aumento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). Serão atendidas criaças de 0 a 13 anos na unidade.

“Tendo em vista esta época do ano em que ocorre um agravamento das doenças respiratórias infantis, estamos reforçando a rede de saúde do Recife. O Hospital da Mulher, que tradicionalmente atende apenas este grupo, vai passar a receber crianças, com 15 novos leitos apenas nesta unidade, além da contratação temporária de 100 profissionais de saúde para a Rede", afirmou o prefeito João Campos durante a visita.

João também reforçou a importância dos pais e mães manterem o calendário vacinal das crianças atualizado e prometeu que não medirá esforçoes e recursos para um atendimento de qualidade.

Reforço no atendimento

A prefeitura também anunciou a contratação de 100 profissionais de saúde para reforçar os serviços de pronto atendimento em pediatria do Recife. Entre os contratados estão pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem aprovados no banco do concurso Seasu de 2019.

Os profissionais atuarão no Hospital Helena Moura, na Tamarineira, e nas Policlínicas Amauri Coutinho; Barros Lima, em Casa Amarela; e Arnaldo Marques, no Ibura. A prestação de serviços seria pelo tempo necessário até a redução da incidência das SRAGs.

Além de leitos e profissionais, a gestão municipal está investindo na aquisição de medicamentos, abastecendo as farmácias das unidades, e em equipamentos, como respiradores e monitores. No caso do Hospital da Mulher, fora os 15 leitos de enfermaria, os pacientes contarão com dois leitos de sala vermelha, para estabilização, em caso de necessidade.

“Estamos atuando em diversas frentes para possibilitar o melhor cuidado para bebês e crianças. Com mais leitos, podemos ampliar a oferta e, com mais profissionais, concentrar os esforços assistenciais de modo a recuperar mais rapidamente a saúde das pessoas internadas", expicou a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

