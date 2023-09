A- A+

A Prefeitura do Recife quer que a orla de praia da capital pernambucana, que tem extensão de 11 quilômetros, seja um grande parque linear. Alicerçado por esse pensamento, um projeto de infraestrutura foi apresentado pelo prefeito João Campos (PSB), no início da tarde desta quinta-feira (29), para a construção da Orla Parque, na Zona Sul da cidade.



A obra, que já está em andamento na Praia do Pina, terá, segundo a prefeitura, R$ 112 milhões de recursos próprios. O projeto tem como objetivo aprimorar toda a orla de praia da cidade, integrando Boa Viagem e Pina à Brasília Teimosa e formando um novo espaço de convivência da população.

A ação prevê a criação de o que a gestão municipal chama de centralidades, que englobam melhorias na segurança e iluminação, construção de novos banheiros, além da reforma de toda a estrutura física do calçadão, aumento da área verde e mudanças no trânsito. A obra deve ser concluída em 24 meses de acordo a prefeitura.

Segundo o prefeito João Campos, uma pesquisa feita pela gestão municipal destaca que, para quase 70% dos recifenses, a orla litorânea é a principal opção de lazer na cidade, e a obra vem para aprimorar a estrutura já existente para atender às expectativas da população.

"Já entregamos os 60 quiosques. Nos próximos 30 dias, começa a reforma dos quiosques da Brasília Teimosa, no mesmo padrão construído aqui, em Boa Viagem. A requalificação e a construção dos banheiros [também da Brasília Teimosa] já está em plena execução. Vamos duplicar o número deles. As construções vão ser feitas com inox e concreto para dar maior durabilidade", explicou.

A segurança também é promessa do novo programa. Ainda segundo Campos, serão feitas melhorias na iluminação pública, tanto na parte da pista dos carros quanto no calçadão e embaixo de todas as árvores, transformando a orla em um local agradável também à noite. Para isso, serão implantados 510 postes - um incremento de 400% nos atuais 130 equipamentos existentes. Isso significa que, a cada 14 metros, haverá um aparelho de iluminação.

"Vai ser uma orla com cinco vezes mais iluminação do que a atual. Além disso, a gente está colocando câmera de vídeomonitoramento ao longo de toda a extensão, sendo 100% monitorada. Haverá também uma central de monitoramento na própria orla. Ou seja, todas essas câmeras vão ser monitoradas por um grupo de segurança que vai atuar aqui. Isso é muito importante. A prefeitura está fazendo o papel dela. Lógico que cabe também as forças policiais de fazer seu papel, desde a investigação até à repressão policial", concluiu.

O calçadão também vai passar por alterações. Haverá a substituição do pavimento atual, melhoria da acessibilidade e aumento na largura do passeio em toda sua extensão, passando de 2,75m para 4,80m. Com isso, haverá maior permanência na utilização da ciclovia, pista de cooper e de caminhada.

Toda a ciclovia da orla vai passar por uma remodelagem. Segundo a prefeitura, com isso, os pontos cegos serão suavizados, evitando acidentes; a segurança será reforçada, com a criação de pavimentos elevados; a drenagem redirecionada, evitando que tenha pontos de alagamento; e a ciclovia mais inclusiva, com espaço para bicicletas adaptadas para cadeirantes, por exemplo.

Centralidades

As centralidades serão espaços multifuncionais que estão localizados em diferentes pontos da orla, para equilibrar a distribuição desses novos equipamentos. O projeto prevê a criação de oito centralidades temáticas distribuídas de forma linear e voltadas para gastronomia, esportes, contemplação do mar, entre outras. Elas estarão distribuídas ao longo dos 11 quilômetros de orla da cidade - desde Brasília Teimosa, passando pelo Pina, Boa Viagem e Setúbal. São elas:

1 - Estação Porto Terra Nova

Localizada em Brasília Teimosa, nas imediações da praia Buraco da Véia, esta será a primeira centralidade. Será um local voltado para a contemplação do pôr-do-sol, com um centro de artesanato voltado para comercialização de obras de artistas da região.

2- Estação Mercado do Peixe (Estação Alvorada)

Será a segunda centralidade e vai funcionar como um polo gastronômico. Marca a interligação entre as orlas de Brasília Teimosa e Pina, e para isso, o Mercado já existente vai passar por requalificação.

3- Estação Esportes

Voltada especialmente para a prática de exercícios físicos, essa centralidade será instalada no início da orla do Pina, no local das atuais quadras de tênis. O espaço terá quadras de tênis e poliesportivas, além de espaço para jogos de tabuleiro.

4- Estação Jardim

Esta será a quarta centralidade da orla e terá como objetivo potencializar o uso do espaço do Segundo Jardim de Boa Viagem. Para isso, haverá a manutenção da Academia da Cidade já existente no local, com a implantação também de circuito funcional, ampliação do polo gastronômico, e a inserção de platô e passeio elevado, preservando a vegetação existente e priorizando os pedestres aos carros. Também será implantado um oceanário digital aberto ao público voltado para a proteção dos animais. Para isso, a faixa da direita, ao lado do calçadão, deixará de existir.

5- Praia Sem Barreiras

O objetivo desta centralidade é oferecer um local seguro e acessível para que as pessoas com deficiência possam tomar banho de mar, contemplar a orla e fazer outras atividades. Para isso, será criado um espaço sanitário totalmente adaptado, além de quadra esportiva inclusiva. O local ficará próximo ao Posto 7, em Boa Viagem.

6- Estação Pracinha

Esta centralidade vai funcionar na Pracinha de Boa Viagem, um local de grande interesse histórico. O objetivo é aumentar, neste local, a ocupação cultural e social, promovendo a continuidade e ampliação das atividades já existentes na região. Além disso, haverá um espaço para contemplação do mar.

7- Estação Lindu

Esta centralidade vai funcionar em frente ao Parque Dona Lindu. Será um espaço para contemplar a natureza e aproveitar o sol. Além disso, no local haverá fontes de água para que a população possa se refrescar. Também terá dois pontos de platores elevados, priorizando os pedestres e oferecendo mais segurança.

8- Estação Clube da Vara

Localizada em frente ao antigo Clube da Vara, na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, no local será implantado um polo gastronômico com vista para o mar, parque infantil e um polo esportivo.

