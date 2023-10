A- A+

MOBILIDADE Prefeitura do Recife anuncia construção de três pontilhões em Setúbal De acordo com a gestão municipal, obra deverá melhorar a mobilidade na região

Com o objetivo de criar novas conexões viárias e melhorar a mobilidade na região, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (10), que construirá três novos pontilhões em Setúbal, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana.

Para tal, serão investidos cerca de R$ 5 milhões nas obras, que contarão com a execução da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

De acordo com a gestão municipal, o projeto, que já teve seu edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), é resultado de um amplo estudo de mobilidade.

"Identificamos pontos que poderiam ser aperfeiçoados, tanto na chegada da Via Mangue, quanto na ligação da avenida Boa Viagem com suas transversais. Vimos que tem gargalos que esses pontilhões poderão resolver. É muito importante fazer as grandes obras, mas também é importante olhar para essas obras que, pontualmente, vão melhorar a mobilidade em cada área da nossa cidade", explicou o prefeito João Campos.

O primeiro pontilhão será construído na rua João Cardoso Aires e possibilitará a travessia do Canal de Setúbal, criando uma alternativa de trânsito para os veículos que vêm da avenida Boa Viagem.

O equipamento terá 27,8m de extensão e 16,5m de largura e contará com passeios em ambos os lados para os pedestres, além de ciclovia bidirecional. As três faixas de rolamento terão a circulação no sentido praia-subúrbio, enquanto o fluxo no sentido inverso deverá ser feito pela rua Baltazar Passos.

Os outros dois pontilhões serão construídos entre as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, por sobre o Canal do Jordão; e entre as ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, no Canal de Setúbal. Juntas, as estruturas criarão alternativas de ligação com a avenida Boa Viagem nos dois sentidos.

Outras conexões

Além dos pontilhões, a Prefeitura do Recife também está construindo outras conexões na Cidade. A primeira delas acontecerá através da Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, entre os bairros da Iputinga e do Monteiro, beneficiando diretamente cerca de 60 mil pessoas. A ponte terá quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido, e ficará pronta até o final do ano.

Também foram iniciadas as obras de uma nova ponte entre os bairros de Areias e Imbiribeira. A intervenção terá investimento de R$ 91 milhões e deverá melhorar a mobilidade urbana na região, conectando as avenidas Recife e Mascarenhas de Morais.

