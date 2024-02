A- A+

Educação Prefeitura do Recife anuncia expansão de escolas em Tempo Integral Com a ampliação, Rede Municipal de Ensino do Recife contará com 50% das escolas de anos finais do ensino fundamental nessa modalidade

A Prefeitura do Recife formalizou, nesta quinta-feira (22), a expansão de escolas do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) em tempo integral da Rede Municipal de Ensino. A implantação de seis novas unidades dá continuidade à estratégia de ampliar a oferta dessa modalidade de ensino nas escolas municipais.



Com a ampliação, a rede do Recife para o ano letivo de 2024 passa a contar com 21 escolas em tempo integral, o que representa metade das unidades dessa etapa de ensino, ofertando mais de mil novas vagas. A Rede Municipal de Ensino do Recife contabiliza 42 escolas de Ensino Fundamental Anos Finais.



O total de vagas geradas com a expansão - mil novas vagas - representa 60% das matrículas dos 6ºs anos da Rede Municipal em Tempo Integral.

"Com esta assinatura, a gente bate mais uma meta. Tinha prometido, em 2020, que 50% dos alunos dos anos finais estudariam no modelo integral. Agora, chegamos a 60% dos alunos em educação integral nos anos finais do ensino fundamental e esse é um passo importante pra gente poder colocar o Recife no pódio da educação brasileira", destacou o prefeito João Campos.

As novas escolas são: Escola Municipal André de Melo, na Estância; Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves, na Mustardinha; Escola Municipal Antônio Farias Filho, em San Martin; Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus, nos Torrões; Escola Municipal da Iputinga, na Iputinga; e Escola Municipal Mário Melo, em Campo Grande.

Segundo a Prefeitura, a oferta de educação em tempo integral, além da ampliação do tempo pedagógico do estudante na escola, gera oportunidades de formação para as crianças e jovens que contemplam outras dimensões, além do conhecimento previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao possibilitar um currículo flexível.



“A escola em tempo integral tem contribuído, ao longo dos anos, segundo pesquisas, a minimizar impactos de violência, insegurança alimentar e vulnerabilidade social”, pontua o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Plano Nacional de Educação (PNE) - A expansão de escolas em tempo integral da Rede Municipal de Ensino do Recife leva em consideração o PNE (Lei nº 13.005/2014) na sua meta 6, que indica a oferta de educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes.

