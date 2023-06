A- A+

Competição Prefeitura do Recife anuncia finalistas do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas; confira Foram escolhidos 12 grupos para disputarem as finais nos próximos dias 21 e 22, no Sítio da Trindade

Leia também

• Famílias aproveitam o domingo pré-São João para curtir o arraial do Bairro do Recife

Disputa que movimenta toda a cadeia produtiva em torno das quadrilhas de São João, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que está em sua 37º edição, acaba de anunciar os 12 grupos finalistas depois de cinco dias de apresentações: Bacamarte, Dona Matuta, Evolução, Lumiar, Origem Nordestina, Portal do Sertão, Raio de Sol, Tradição, Traque, Traquejo, União Junina e Zé Matuto.



As quadrilhas irão se apresentar nos próximos dias 21 e 22, no Pavilhão do Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, a partir das 20h. As quadrilhas são a expressão cultura mais popular dos festejos juninos do Nordeste.

Premiação

Logo após o anúncio das vencedoras, na madrugada do último sábado (17), a organização do concurso sorteou a ordem das apresentações dos 12 grupos nas finais.

Cada uma das 12 quadrilhas finalistas receberá um prêmio de R$ 3,9 mil pela classificação. As cinco vencedoras receberão ainda um total de R$ 56 mil em prêmios, assim distribuídos: R$ 18,2 mil para a primeira colocada; R$ 12,6 mil para a segunda; R$ 9,8 mil para a terceira; R$ 8,4 mil para a quarta; e R$ 7 mil para a quinta.

Esses valores foram todos reajustados, em 40%, com a garantia de novo reajuste de 10% no ano que vem, pelo Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular, lançado no ano passado, pela Prefeitura do Recife, reunindo várias estratégias de valorização e preservação das tradições recifenses e de seus defensores.

Ao todo, o Plano vai garantir, até 2024, um incremento de R$ 17 milhões nos investimentos do poder público municipal na cultura popular, a partir do redesenho de vários mecanismos já existentes, como subvenções, premiações, cachês e editais.

SERVIÇO

Finais do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Onde: Pavilhão do Sítio Trindade

Dia 21 (Quarta-feira)

20h - Quadrilha União Junina

20h35 - Quadrilha Junina Traquejo

21h10 - Quadrilha Junina Bacamarte

21h45 - Quadrilha Junina Tradição

22h20 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol

Dia 22 (Quinta-feira)

20h - Quadrilha Junina Portal do Sertão

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Traque

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar

Veja também

Confusão Tumulto em show de cúmbia causa morte de adolescente na Bolívia e deixa feridos