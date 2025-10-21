A- A+

OPORTUNIDADE Prefeitura do Recife anuncia intercâmbio para servidores públicos em mestrados internacionais Servidores poderão ganhar bolsas de estudo para fazer intercâmbio em universidades estrangeiras, como Yale e o Imperial College London

A Prefeitura do Recife anunciou nessa segunda-feira (20) a abertura de vagas de intercâmbio para os servidores públicos da gestão municipal.

A oportunidade, destinada à realização de mestrados internacionais, inclui benefícios como bolsas de estudo, descontos e oferta de crédito subsidiado para os selecionados.

Para viabilizar a oferta, um Acordo de Cooperação Técnica foi assinado com o Instituto Trajetórias.

Os servidores selecionados terão a vivência custeada em universidades internacionais como Yale (EUA), University College London e Imperial College London (Reino Unido), McGill (Canadá), Hertie School (Alemanha) e outras instituições em destaque no ranking de universidades QS World.

Acordo que garante o intercâmbio foi assinado pelo prefeito João Campos | Foto: PCR/Divulgação

De acordo com a gestão municipal, a meta é beneficiar cerca de 30 servidores.

O prefeito João Campos destacou o caráter inédito da iniciativa e o impacto na formação do funcionalismo público.

“Essa parceria vai garantir a bolsa de pelo menos 30 servidores públicos da nossa cidade para estudarem nas melhores universidades do mundo, entendendo que a defesa e o fortalecimento do capital humano, dos servidores e servidoras é de grande relevância”, afirmou João Campos.

A iniciativa conta ainda com o apoio das Fundações Lemann e Ver+.

“O servidor é o diferencial da gestão pública. Valorizar e investir nele é fundamental para oferecer à população uma cidade mais inovadora, eficiente e preparada para os desafios”, destacou a secretária municipal de Administração, Maíra Fischer.

