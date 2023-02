A- A+

Carnaval Prefeitura do Recife anuncia programação de polos descentralizados A escuta popular - realizada por disparo de WhatsApp - contou com mais de 15 mil participações de moradores da cidade

Pegue papel, caneta e anote: a Prefeitura do Recife anunciou nesta sexta (10) a programação dos polos descentralizados que vão agitar a folia do maior Carnaval de rua do País. A escolha dos locais partiu de um processo democrático, por meio do WhatsApp, com mais de 15 mil participações de moradores da capital pernambucana. O resultado das impressões e opiniões da população foi determinante para a escolha dos espetáculos que irão oferecer a foliões e turistas 44 polos de animação até a terça-feira gorda.

Entre as novidades, as manifestações populares serão responsáveis por abrir todas as noites de todos os polos da cidade Troças, caboclinhos, bois, ursos, escolas de samba, clubes de frevo, blocos líricos, caboclinhos, maracatus e tribos de índio estarão ao lado de artistas nacionais que integram as grades dos shows.

De rock ao frevo, contando com brega e sonoridades contemporâneas, a miscelânea nos palcos reunirá nomes como Chico Cesar, Mestre Ambrósio, Emicida, Elba Ramalho, Geraldinho Lins, Banda Sentimentos, Bateu a Química, os Neiffs e Tayara Andreza. Confira alguns dos principais polos anunciados:

IBURA

Domingo (19 de fevereiro)

Recife Matriz da Cultura Popular - Orquestra Ur-Frevo, Grupo de Dança e Passistas Pequenas Estrelas, Maracatu Rural Leão Vencedor de Chã de Alegria, Grupo Artístico e Cultural Boi de Ta Ta Tá, Troça Carnavalesca Comunitária Mista Tô Chegando Agora

Rayssa Bacelar

Ed Carlos

Gaby Amarantos

Almir Rouche

Segunda (20 de Fevereiro)

Recife Matriz da Cultura Popular - Troça Carnavalesca Mista A Bela da Tarde e seus Bonecos Gigantes, Orquestra Majestade O Frevo, Saltos Cia de Dança, Boi Calemba Pernambucano, Caboclinho Tupinambá de Recife

Afroito

Myllena Dantas

Nego Thor

Jorge Aragão

Terça-feira (21)

Recife Matriz da Cultura Popular - Boi de Mainha, Orquestra Vai Pegar Fogo, Cia Pe-Nambuco de Dança, Urso Preto da Pitangueira, Escola de Samba Limonil

Marrom Brasileiro

Nonô Germano

Os Neiffs

Tayara Andreza

VÁRZEA

Domingo (19)

Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Caboclinhos (Caboclinho 7 Flechas, TRibo Taquaraci, Tribo Indígena Tainá, Caboclinho Caetés de Recife, Caboclinho Tupinambá de Recife, Clube de Índio Papo Amarelo, Tribo Aparahós, Clube Carnavalesco Misto Índio Taperaguases, Tribo Uirapuru, Caboclinho Jurema Carnaval, Canindé do Recife, Caboclinho Canidé, Índio Tabajara de Goiana, Associação dos Caboclinhos Índio Brasileiro de Buenos Aires, Tribo Indígena Tupã, Tribo Indígena Oruba, Caboclinho Potiguares de Goiana, Tribo de Índio Tupinambá, Caboclinho Carijós de Goiana, Tribo Guaianas, Caboclinho Tupynambá, Clube de Índio Tupi Guarani.

Mestre Ambrósio

André Rio

Grupo Bongar

Gilsons

Segunda-feira (20)

Recife Matriz da Cultura Popular - Urso Pé de Lã, Luden Cia de Dança, Orquestra Brasileira do Recife, Boi da Muganga, Clube de Frevo Bola de Ouro

Café Preto

Nação Zumbi

Marina Sena

Clara Sobral

Terça-feira (21)

Recife Matriz da Cultura Popular - Maracatu Piaba de Ouro, Bloco Flor da Lira de Olinda, Bloco Afro Obá Nylé, Escola de Samba Preto Velho.

Larissa Lisboa

Mundo Livre

Emicida

Banda Sentimentos

CORDEIRO

Domingo (19)

Recife Matriz da Cultura Popular - Orquestra Girassol, Grupo de Dança Em Movimento, Clube Carnavalesco Pão Duro, Coletivo Pernambucafro, Confete e Serpentina

Gustavo Travassos

Rogério Rangel

Belo Xis

Geraldinho Lins

Segunda-feira (20)

Recife Matriz da Cultura Popular - Grupo Cultural Boi Charuto, Urso Preto da Pitangueira, Orquestra Inclusiva, Cia de Dança Perna de Palco, Troça Carnavalesca Mista Tropicana

Família Salustiano

Nonô Germano

Elba Ramalho

Terça-feira (21)

Recife Matriz da Cultura Popular - Orquestra Veneza do Recife, Grupo Studio 08 de Dança, Troça CArnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Associação Recreativa e Cultural Bloco Lírico Damas e Valetes, Maracatu Real da Várzea

Nando Cordel

Negritude Júnior

Bateu a Química

PRAÇA DO ARSENAL

Sábado (18)

Recife Matriz da Cultura Popular - Boi Malabá, TCM Camisa Velha, Canindé do Recife, Urso Branco de Cangaçá, Grupo Fuzuê de Dança, Orquestra Freviocando Itinerante, Bloco das Flores.

Maracatu Nação Pernambuco

Gonzaga Leal

Antônio Nóbrega

Banda De Pau E Corda (50 Anos)

Orquestra Malassombro com Participação De Zé Manoel, Sofia Freire e Vinícius Barros

Chico César

Domingo (19)

Recife Matriz Da Cultura Popular - Encontro De Caboclinhos - Tupiniquins, Águia Negra de Itambé, Tapuya Canide, Índio Brasileiro de Buenos Aires, Pena Branca de Goiana, Canindé de Itambé, Tupi, Flecha Negra da Tribo de Truka, Os Carijós de Goiana, Kapinawa

Geraldo Maia

Orquestra Arruando

Família Salustiano

Flaira Ferro

Marina Sena

Academia Da Berlinda

Segunda-feira (20)

Recife Matriz Da Cultura Popular - Maracatu Cambindinha de Araçoiaba, Afoxé Oyá Egunitá, Grêmio Recreativo Boi Pavão, Cia De Dança No Ritmo Do Compasso, Orquestra Belo Capiba.

Recife Matriz Da Cultura Popular - Encontro de Blocos - Bloco Flor Do Tamarindo, Bloco Lírico Seresteiro De Salgadinho, Bloco Carnavalesco Misto Batutas De São José, Bloco Lírico Utopia E Paixão, Bloco Lírico Flores Do Capibaribe, Bloco Carnavalesco Misto Lira Do Carpina,Bloco Lírico e Carnavalesco Damas e Valetes, Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão.

Lia De Itamaracá

Juliana Linhares

Chico Chico

Gilsons

Terça-feira (21)

Recife Matriz Da Cultura Popular - Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Tribo De Índio Tupinambá, Maracatu Nação Pernambuco, Cortejo, Maracatu Carneiro Manso, Escola de Samba Sambistas do Cordeiro, Grupo Turma do Brinquedançar, Dallas Orquestra, Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte, Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde

Maciel Salu

Martins

Ave Sangria

Almério

Otto

QUARTEL GENERAL DO FREVO - PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

Domingo (19)

Orquestra Maestro Lima Neto E Cia Trapiá De Dança

Grupo Pernambucaneando E Saltos Cia De Dança

Mendes E Sua Orquestra E Movimento Cultural Fazendo Arte

Orquestra 100% Mulher E Balé Popular Do Recife

Coral Edgard Moraes

Segunda (20)

Orquestra De Frevo Maestro Nunes E Cia Pé Nambuco De Dança

Maestro Ademir Araújo E Cia De Angelita Karoline

Orquestra Maestro Edson Rodrigues E Cia Brasil Por Dança Adriana Do Frevo

Maestro Fábio Cesar - Orquestra Raízes Pernambucanas E Cia Gisele Andrade

Maestro Forró E Perna De Palco

Terça (21)

Maestro Danda E Orquestra Com Luden Cia De Dança

Spok Com Balé Deveras

César E Jota Michiles & Transversal Frevo Orquestra Com Dançante Do Passo

Orquestra Do Maestro Oséias Com Munganga De Dança Popular

Orquestra Maestro Duda Com Frevo Circular

CORREDOR COMUNITÁRIO - BURITY

Segunda (20)

Grupo Turma do Brinquedançar

Orquestra de Frevo Tropicana 2001

Bloco Afro Ara Ylê

Clube Carnavalesco Misto Caboclinho Taperaguazes

Bloco Flores de Paulista

Terça (21)

Clube Carnavalesco Misto Pão Duro

Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina

ORQUESTRA BIG FREVO

Boi Faceiro

TCM Camisa Velha

CORREDOR COMUNITÁRIO - TRÊS CARNEIROS

Segunda (20)

Maracatu Nação Linda Flor

Agremiação Carnavalesca Tribo Indígena Taina

Cia De Dança Tareco E Mariola

Orquestra Recifense

Escola De Samba Gaviões Dourado

Terça (21)

Bloco Lírico Flor Do Tamarindo

Boi Calemba Pernambucano

Cia De Dança Estrelando No Passo

Orquestra Atlântico

Caboclinho Canidé De São Lourenço

CORREDOR COMUNITÁRIO - MORRO DA CONCEIÇÃO

Domingo (19)

Bloco Lírico Seresteiro De Salgadinho

Bloco Das Ilusões

Bloco Lírico Sempre Feliz

Bloco Carnavalesco Lírico Flabelo Do Amor

Bloco Compositores E Foliões

Bloco Das Flores

Bloco Carnavalesco Misto Lira Do Carpina

Bloco Lírico Flores Do Paulista

Bloco Carnavalesco Lírico Com Você No Coração

Bloco Lírico Flabelo Encantado

Bloco Carnavalesco Lírico Edite No Cordão

Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais

Bloco Lírico Utopia E Paixão

Segunda (20)

Maracatu Aurora Africana

Clube Carnavalesco Vassourinhas De Olinda

Tribo Indígena Tapirapé

Afoxé Povo De Ogunté

Maracatu Leão Das Cordilheiras De Glória Do Goitá

Terça (21)

Bloco Afro Daruê Malungo

Os Bonecandos Carnaval 2023

Bloco Afro Raízes De Quilombo

Bloco Afro Lamento Negro

Bloco Afro Ará Ylê

Maracatu Nação Maracambuco

Corredor Da Folia Itinerante – Rua Da Moeda – A Partir De 15h

Domingo (19)

Clarins De Ouro

Cia De Dança Valdeck Farias

Orquestra Do Maestro Rildo

Bloco Flor Do Eucalipto

Clube Carnavalesco Vassourinhas De Olinda

Cia De Dança Tradição

Orquestra Tangarás

Clube Carnavalesco Misto O Menino Do Patio De São Pedro

Bloco Carnavalesco Amantes Das Flores

Afoxé Filhos De Airá

Cia De Dança Estrelando No Passo

Orquestra Atlântico

Segunda (20)

Grupo De Dança Em Movimento

Orquestra 19 De Fevereiro

Turma De Palhaços Periquitos Do Zumbi

Orquestra Levino Ferreira

Troça Carnavalesca Mista Abanadores Do Arruda

T.C.M. Formiga Sabe Que Roça Come

Grupo De Dança Brinco Com Caruá

Orquestra Botelho Frevo E Folia

Bloco Da Saudade

Maracatu Piaba De Ouro

Orquestra Vereda Tropical

Cia. De Dança Angelita Kerollainne

Terça (21)

Os Bonecandos Carnaval 2023

Performance Frevo Orquestra

Boi Da Munganga

Caboclinho Tupinambá De Recife

Troça Carnavalesca Mista Verdureiras De São José

Bloco Carnavalesco Lírico Flabelo Do Amor

Clube Carnavalesco Misto Maracangalha

Cia. Faceta De Dança

Orquestra 90 Graus

Bloco Carnavalesco Misto Batutas De São José

Maracatu De Baque Solto Cruzeiro Do Forte

Bloco Lírico Carnavalesco Damas E Valetes

MERCADO DA BOA VISTA – A partir das 11h30

Domingo (19)

Bloco Lírico Flores Do Capibaribe 2023

Orquestra Som Brasil E Trio Som Brasil

Grupo Pernambucaneando

Bloco De Samba Anarquistas Bole Bole

Segunda (20)

Clube Carnavalesco Misto Girassol Da Boa Vista

Betto Do Bandolim

Orquestra Tempestade

Ava Guimarães

Terça (21)

Maracatu De Baque Solto Cambinda Nova De Nazaré Da Mata

Orquestra De Pau E Corda Evocações

Cortejo Boi Pintado

Danda E Sua Orquestra

Afoxé Oyá Egunitá

Orquestra Interativa De Frevo

Quarta (22)

Orquestra 19 De Fevereiro

Carlinhos Monte Verde

Pretto Jamah

Maria Pagodinho

PÁTIO DO TERÇO

Domingo (19)

Encontro de Blocos Afro – A partir das 17h

Bloco Afro Ara Ylê

Bloco Afro Raízes de Quilombo

Bloco Afro Obá Nyje

Bloco Afro Daruê Malungo

Bloco Afro Obirin

Bloco Afrto Obirim Mejeji

Bloco Afro Lamento Negro

Encontro de Afoxés – A partir de 18h30

Afoxé Ara Odé

Afoxé Ylê De Egbá

Afoxé Oxum Pandá

Afoxé Filhos De Xangô

Afoxé Filhos De Dandalunda

Afoxé Omim Sabá

Afoxé Ylê Xambá

Afoxé Oya Alaxé

Afoxé Omo Nile Ogunjá

Afoxé Oxum Jagurá

Afoxé Elegbará

Afoxé Omo Obá Dê

Afoxé Ara Ow Funfun Povo Dos Ventos

Segunda-feira (20)

Tambores Mirins – A partir de 17h

Maracatu Cambinda Africano

Maracatu Mirim Cambinda Estrela Do Amanhã

Maracatu Nação Erê

Maracatu Nação Estrela Do Mar

Maracatu Nação Porto Rico

Maracatu Encanto Do Pina

Maracatu Nação Baque Forte

Maracatu Nação Estrela Dalva

Maracatu Nação Estrelar

Maracatu Nação Sol Brilhante

Maracatu Nação De Oxalá

Maracatu De Baque Virado Nação Encanto Da Alegria

Nação Do Maracatu Leão Da Campina

Noite dos Tambores Silenciosos (a partir das 20h)

Maracatu Baque Virado Nacao Tupinamba

Maracatu Cambinda Africano

Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte

Maracatu Estrela Brilhante De Igarassu

Maracatu Filhos De Ogum

Nação Do Maracatu Elefante

Maracatu Nação Linda Flor

Maracatu Nação Porto Rico

Maracatu Nação Tigre

Maracatu Encanto Do Pina

Maracatu Nação Baque Forte

Maracatu Nação Estrela Dalva

Maracatu Nação Estrela De Olinda

Maracatu Nação Oxum Mirim

Maracatu Nação Raizes De Pai Adão

Maracatu Nação Raízes De África

Maracatu Nação Sol Brilhante

Maracatu Nação Xangô Alafim

Maracatu Nação Cambinda Estrela

Maracatu De Baque Virado Nação Encanto Da Alegria

Nação Do Maracatu Leão Da Campina

Nação Maracatu Gato Preto

Nação Do Maracatu Aurora Africana

Terça (21)

Terça Negra

Grupo Bongar

Banda Abê Adulofe

Valdi Afonjah

Lucas dos Prazeres

Isaar França

Sandra De Sá

