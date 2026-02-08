A- A+

FESTA Recife anuncia "Drilha de São João Gomes", com trio puxado por João Gomes, no próximo dia 22 A "Drilha do São João Gomes" vai acontecer na Rua da Aurora

O Carnaval ainda não começou oficialmente, mas o recifense já tem data marcada para celebrar o início festejos juninos neste ano.

A prefeitura do Recife anunciou, na última sexta (6), um show gratuito de João Gomes no dia 22 de fevereiro, a partir das 10h da manhã.

O evento será na Rua da Aurora, um dos cenários mais simbólicos da capital pernambucana, para celebrar oficialmente a chegada do período junino.

Durante o anúncio, o artista confirmou a participação de Zé Vaqueiro, além de outras atrações que serão divulgadas ao longo dos próximos dias, ampliando a expectativa para o evento.



A concentração da Drilha está marcada para as 11h, com início do percurso às 13h e encerramento previsto para as 19h. O trajeto começa em frente ao Ginásio Pernambucano, segue pelas ruas do Centro do Recife e termina na Avenida Norte. A programação contará com trio de apoio, com início às 12h, e o trio principal comandado por João Gomes, a partir das 13h.

A "Drilha de São João Gomes" vai relembrar o circuito de trios que ganhava as ruas do Nordeste para comemorar o São João.

