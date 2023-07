A- A+

URBANIZAÇÃO Prefeitura do Recife apresenta projeto de urbanização das margens do Pina ao Governo Federal Prefeito João Campos e o ministro das Cidades, Jáder Filho, visitaram palafitas e o conjunto residencial Encanta Moça

O prefeito João Campos e o Ministro das Cidades, Jáder Filho, visitaram, nesta terça-feira (18), as áreas de palafitas localizadas às margens da Bacia do Pina. O prefeito do Recife também apresentou ao ministro o projeto de urbanização da área, que vai beneficiar 12 mil moradores, em busca de apoio do Governo Federal para sua execução.



A intervenção urbana, discutida e aprovada previamente pela comunidade segundo a prefeitura, tem o valor estimado de R$ 65 milhões e vai garantir o acesso público ao rio, com uma área de 3,5 hectares requalificada, incluindo pista de cooper, praça, ciclovia, parque infantil, áreas para piquenique e contemplação, academia, quiosques e Via Parque.



Além disso, os pescadores que trabalham na área serão beneficiados com a criação de Unidades de Beneficiamento de Pescados (UBPs), o Mercado do Peixe, píer e rampas para marisqueiras.



O projeto de urbanização das margens da bacia do Pina faz parte de um conjunto amplo de investimentos da Prefeitura do Recife na região, que contempla também o Parque Eduardo Campos, o Compaz do Pina, a Upinha 24h e a Creche-Escola Arthur Lula da Silva.

“A gente teve oportunidade de visitar uma área ribeirinha da cidade com 384 palafitas e ver essa realidade de perto. E o que mais nos dá a certeza de que estamos no caminho certo é que, logo em seguida, visitamos o habitacional que vai receber essas famílias. E também temos projetos estruturantes de urbanização dessas áreas ribeirinhas, porque não adianta apenas fazer o reassentamento, que é muito importante, mas é preciso construir projetos com participação social e equipamentos públicos de qualidade de cultura, esporte, e lazer, e que isso viabilize uma melhoria do espaço público”, ressaltou João Campos.

Habitação

O prefeito e o ministro também visitaram o Conjunto Habitacional Encanta Moça, um dos três que vão receber os moradores realocados das palafitas do Pina.



O Encanta Moça está 95% concluído e deve ser entregue no segundo semestre deste ano, com 600 apartamentos, enquanto os dois outros habitacionais previstos, que totalizam 200 unidades, estão em fase de projeto. Ao todo, serão beneficiadas 800 famílias e 12 mil pessoas em seis áreas de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).

Caravana das periferias

Antes de finalizar sua agenda no Recife, o ministro também participou, com o prefeito João Campos, da Caravana das Periferias, no Compaz Dom Helder Câmara, na Ilha de Joana Bezerra.



A ação do Governo Federal tem como objetivo discutir políticas públicas para os territórios periféricos da cidade, conhecer e reconhecer agentes territoriais, além da construir um plano nacional para essas localidades, reconhecendo não apenas as carências, mas também as potencialidades desses territórios.

