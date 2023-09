Prefeitura do Recife atinge a marca de 900 obras entregues pelo Programa Parceria em 2023

A- A+

Neste domingo (10), a Prefeitura do Recife atingiu a marca de 900 obras do Programa Parceria entregues em 2023. O prefeito do Recife, João Campos, visitou o local da intervenção, entre a Rua Alto Nossa Senhora de Fátima e a Rua Una, no Vasco da Gama.



O Programa Parceria executa intervenções de infraestrutura junto com a população e deve chegar a 1.200 obras entregues este ano, 20% a mais do que no ano anterior. O Programa, desenvolvido pela Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec), como parte da Ação Inverno 2023, já foi premiado pela Organização das Nações Unidas (ONU).



“Esse programa foi premiado pela ONU-Habitat, um dos maiores prêmios do mundo de resiliência em relação à moradia e à questão social. A gente aumentou muito o tamanho do programa. A cidade fazia em média 150 entregas e esse ano a gente vai bater 1200 entregas”, afirmou João Campos .



Ainda de acordo com o prefeito, a obra custou R$ 38 mil e protege diretamente três famílias. Ele pontuou que a intervenção era aguardada há muitos anos e vai ficar no local de forma permanente.



“Lembrando que, no Parceria, a Prefeitura do Recife faz o projeto de engenharia, a aquisição e a doação do material e supervisiona a execução da obra que é feita pela comunidade. As obras são de muita qualidade, porque têm projeto e porque a comunidade participa, trabalha, ajuda e a gente consegue fazer mais obras na cidade. Vamos bater 1.200 obras - um recorde na história do Programa”, concluiu ele.



A intervenção no Vasco da Gama foi feita em Rip Rap, cobrindo uma área de 71,50 metros quadrados e garantindo mais segurança para os moradores. Este ano, as obras concluídas já beneficiaram mais de 2 mil famílias e outras 235 estão em andamento, garantindo mais segurança e qualidade de vida para cerca de 520 famílias.



Uma das beneficiadas foi a família da dona de casa Vastir José Campos, de 57 anos. Ela mora com o pai, três irmãos, a filha, a prima e um sobrinho-neto.



“Vivo aqui desde que nasci, estou feliz da vida com o prefeito, pois ele até veio aqui em casa. Aqui antes havia um buraco e a gente morria de medo que a casa caísse quando chovia. Agora está ótimo, maravilhoso. A Prefeitura deu o material e a gente entrou com a mão-de-obra. Hoje eu não tenho mais medo, estamos em paz”, contou ela.



Próximo à residência da moradora, uma outra intervenção do programa Parceria será realizada, também em Rip Rap, numa área de 55 metros quadrados, beneficiando três famílias. O custo dos materiais será de aproximadamente R$ 30 mil.



Com o Programa Parceria, a Defesa Civil do Recife fornece projeto, material e orientação técnica/social para intervenções em áreas planas e morros, enquanto a população entra com a mão de obra. Os serviços realizados incluem tratamento de encosta com soluções técnicas de Rip Rap, tela argamassada e alvenaria armada; melhoria de infraestrutura com implantação de acessos, microdrenagem e corrimão; e melhorias habitacionais (fossa séptica, revestimentos e recuperação de paredes).

Pergaminho de Honra da ONU-Habitat

O Programa Parceria foi a primeira iniciativa do Nordeste, e a quinta do Brasil em mais de 30 anos de premiação, a ganhar o Pergaminho de Honra da ONU-Habitat. O prêmio reconhece contribuições extraordinárias na área de assentamentos humanos e habitação, destacando a situação das pessoas que vivem na pobreza ou que foram deslocados de seus territórios. A premiação inclui também contribuições no campo do desenvolvimento, incluindo a melhoria da vida urbana, o fornecimento de moradias e, com destaque, a atenção aos mais vulneráveis.



Ação Inverno 2023

Este ano, a Prefeitura do Recife está realizando o maior investimento da história nas obras e ações destinadas a minimizar os impactos das chuvas na cidade. O valor investido na Ação Inverno 2023 é de R$ 291 milhões, dos quais R$ 225 milhões são de recursos do tesouro municipal - um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado - e R$ 66 milhões são fruto de convênio com o Governo Federal.

