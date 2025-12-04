Qui, 04 de Dezembro

Moradia

Prefeitura do Recife avança para adquirir terreno de comunidade incendiada na Caxangá

No último sábado (29), um incêndio criminoso no local, provocado por um homem, matou a esposa dele, seus quatro filhos e atingiu cerca de 20 casas, deixando dezenas de moradores desabrigados

Incêndio na comunidade Icauã destruiu 20 casasIncêndio na comunidade Icauã destruiu 20 casas - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Prefeitura do Recife informou, nesta quinta-feira (4), que avançou nas tratativas com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para garantir, junto ao governo federal, a cessão do terreno onde está localizada a Comunidade Icauã, na Caxangá, Zona Oeste do Recife, para a gestão municipal.

No último sábado (29), um incêndio criminoso no local, provocado por um homem, matou a esposa dele, seus quatro filhos e atingiu cerca de 20 casas, deixando dezenas de moradores desabrigados.

De acordo com nota divulgada pela prefeitura, a medida é fundamental para implantar um programa habitacional, por meio do Minha Casa, Minha Vida, às famílias atingidas pelo incêndio.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, detalhou o andamento do processo.

“Primeiro vou ser solidário com a comunidade. Foi um incêndio criminoso, um feminicídio que chocou toda a cidade. Então o prefeito tomou a iniciativa, inclusive, falou com o presidente Lula na última viagem. Aquele terreno é da União, e a gente já fez uma solicitação, enviamos um ofício formalmente para a União, através da SPU, já conversamos pessoalmente com Edinaldo Moura [superintendente da SPU] , que tem demonstrado toda a boa vontade e toda a firmeza de tentar fazer esse apoio, e a gente ter a cessão do terreno”, explicou.

Ainda de acordo com Cury, o processo já está nos trâmites legais, e a prefeitura tem até o início de janeiro uma janela aberta do programa Minha Casa Minha Vida para fazer essas inscrições.

O secretário da pasta também explicou que já existia uma solicitação da cessão do terreno em 2022, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o processo não teve andamento.

“Em 2022, tinha sido feito um ofício pela Secretaria de Habitação fazendo a solicitação dessa sessão do terreno. Na época, a gente ainda não tinha um estudo mais elaborado, também não tava efetivamente com o programa Minha Casa, Minha Vida, então, tinha a solicitação, mas não tinha uma perspectiva real por conta do programa, que voltou com o Lula. Com a volta do programa e com a decisão do prefeito de pegar a cessão, e essa relação com o governo federal muito alinhada e aqui, especialmente com a SPU, eu acho que tem condições reais de a gente fazer a implantação do programa habitacional lá”, afirmou
 

Veja também

