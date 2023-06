Prefeitura do Recife cancela eliminatórias de concurso junino e shows na Avenida Rio Branco

A- A+

Por conta das fortes chuvas que acometem o Recife e Região Metropolitana desde a terça-feira (13), a prefeitura da capital pernambucana cancelou a programação de shows no “Novo Arraial” na avenida Rio Branco, assim como as eliminatórias da 37ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que estavam previstas para serem relizadas no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), na manhã desta quarta-feira (14), Recife e Região Metropolitana e Zona da Mata, receberam um aviso de atenção laranja, por conta da intensidade do volume de chuvas.

Ainda segundo a Apac, a cidade do Cabo de Santo Agostinho foi a que mais choveu nas últimas 24 horas, tendo um acúmulo de 122,59 milímetros.



Na sequência, estão as cidades de Ipojuca, com registro de 79,48 mm; Vitória de Santo Antão, com 72,80 mm; Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes, com 70,31 mm e Sirinhaém, com 63,15 mm.

Veja também

CHUVAS Pontos de alagamento causam interdições e desvios no trânsito do Recife; saiba por onde não passar