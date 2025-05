A- A+

PROGRAMAÇÃO Prefeitura do Recife celebra Semana do Meio Ambiente com programação educativa gratuita Entre os dias 2 e 6 de junho, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria Executiva de Agricultura Urbana realizarão palestras, oficinas, implantação de sistema agroflorestal, passeio de barco e caminhadas ecológicas

A Prefeitura do Recife terá uma programação especial e gratuita para a Semana do Meio Ambiente, entre os dias 2 e 6 de junho.

Pela Secretaria de Meio Ambiente, a semana terá palestras, oficinas práticas, caminhadas ecológicas, passeio de barco pelos manguezais, visita pedagógica e o lançamento de materiais educativos, como cartilhas e folders que fortalecem a educação ambiental no Recife.

Já a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana trará ações voltadas à educação ambiental, agroecologia, saúde, bem-estar e sustentabilidade, que acontecerão em escolas, espaços públicos e hortas comunitárias.

A abertura oficial acontece no dia 2 de junho, às 14h, no Plenarinho da Câmara dos Vereadores, com o lançamento da Cartilha de Boas Práticas Ambientais.

Na ocasião, também será feita a apresentação da proposta de modernização da legislação ambiental do município, um marco para o fortalecimento da política ambiental local.

Também no dia 2, e às 14h, no Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (SAFUC), localizado no edifício-sede da Prefeitura, no Bairro do Recife, haverá uma aula de campo sobre agrofloresta, compostagem e práticas sustentáveis.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (81) 99323-0986 ou pelo e-mail [email protected].

Entre os destaques da Semana do Meio Ambiente está o passeio de barco pelos manguezais do Recife, a tradicional barqueata, que inclui visita às áreas reflorestadas pelo Projeto Viva o Mangue, uma iniciativa da Prefeitura lançada em junho de 2024, que promove o plantio de mudas cultivadas e cuidadas por pescadores da Ilha de Deus.

A ação destaca a restauração ecológica com protagonismo comunitário e o papel essencial dos manguezais na adaptação climática.

O ponto alto da programação ocorre na quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, com a implantação de um novo Sistema Agroflorestal Urbano (SAF) no Sítio Natan Valle, primeira escola pública de agroecologia do Recife.

Conduzida pela bióloga, técnica agrícola e coordenadora do espaço, Caroline Correira, a atividade é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia, e contará com a participação de egressos do curso Cultiva Recife.

A iniciativa se destaca como uma resposta agroecológica às mudanças climáticas, reforçando o potencial da agricultura urbana como instrumento de enfrentamento, adaptação e construção de cidades mais sustentáveis.

"A Semana do Meio Ambiente é mais que uma celebração: é um chamado à ação coletiva por uma cidade mais sustentável, resiliente e conectada à sua natureza. Estamos reunindo educação, ciência e participação social para fortalecer a consciência ambiental do Recife", destaca o secretário de Meio Ambiente, Oscar Barreto.

“A programação reforça o papel da agricultura urbana como uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, à fome e à insegurança alimentar. Ao integrar saberes populares, práticas agroecológicas e ações educativas, fortalecemos o vínculo das pessoas com o cuidado ambiental e com o bem viver nas cidades. É nesse diálogo que construímos um Recife mais justo, verde e sustentável”, afirma Adriana Figueira, Secretária Executiva de Agricultura Urbana do Recife.

A programação se encerra na sexta-feira (6), com o retorno dos alunos da Escola Divino Espírito Santo ao SAFUC para uma nova aula de campo, que desta vez incluirá o plantio da moringa, conhecida como “árvore da vida”, símbolo de resistência, nutrição e sustentabilidade.

As inscrições para oficina e passeio de barco podem ser feitas diretamente pelo perfil da Secretaria no Instagram: @recifesustentavel. Basta enviar uma mensagem com o nome da atividade de interesse.



Confira a programação completa:

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2025



SEGUNDA-FEIRA | 02/06



8h30 - 13h30 | Visita pedagógica com a Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER)

Local: Econúcleo Lagoa do Araçá

14h | Abertura da Semana do Meio Ambiente

Local: Plenarinho da Câmara dos Vereadores

Lançamento da Cartilha de Boas Práticas Ambientais, Folder dos Econúcleos do Recife, Folder sobre Resíduos Sólidos e Apresentação da modernização da legislação ambiental

14h | Aula de Campo sobre Agrofloresta

Local: Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (SAFUC) – Edifício-sede da Prefeitura do Recife, Cais do Apolo, 925

TERÇA-FEIRA | 03/06



8h | Oficina: Aprendendo a Identificar Espécies da Arborização Urbana do Recife

Local: Parque 13 de Maio (ponto de encontro na entrada da Rua do Hospício)

A oficina convida os participantes a conhecer, de forma prática e acessível, as principais espécies de árvores que compõem a arborização das ruas, praças e parques do Recife.

Ministrante: Engenheiro florestal Moacir Marinheiro

9h | Oficina de Óleos Essenciais

Local: Escola Municipal Divino Espírito Santo – Praça do Caxangá, 127 – Caxangá

9h | Cine Debate

Local: CRAS Nova Descoberta – Avenida Doutor Eurico Chaves, 379 – Casa Amarela

9h | Oficina de Reutilização de Recipientes para Hortas

Local: SAFUC – Edifício-sede da Prefeitura do Recife, Cais do Apolo, 925

Público: aberto (inscrição prévia; limite de 20 pessoas)

9h | Mutirão de Manejo do Jardim Sagrado

Local: Terreiro Ilê Asé Aganjú Aséobá – Rua Alfredo Maia, 16 – Afogados

Público: aberto (inscrição prévia; limite de 15 pessoas)

14h | Construção do “Rio do Tempo”

Local: Terreiro Ilê Asé Aganjú Aséobá – Rua Alfredo Maia, 16 – Afogados

Público: aberto (inscrição prévia; limite de 20 pessoas)

QUARTA-FEIRA | 04/06



8h30 e 14h30 | Caminhada Ecológica com a Escola Anita Garibaldi

Local: Lagoa do Araçá

Atividade educativa com foco na importância das espécies nativas, do ecossistema do manguezal e do descarte correto de resíduos. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): educação de qualidade, saneamento, cidades sustentáveis e ação climática.

9h | Cine Debate

Local: CRAS Nova Descoberta – Habitacional Dom Hélder Câmara, ao lado da Creche Escola Brejo de Beberibe

Endereço: Avenida Vereador Otacílio Azevedo, 1097 – Vasco da Gama

QUINTA-FEIRA | 05/06 – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE



8h | Caminhada Ecológica com a Creche Municipal Sítio Grande

Local: Econúcleo Lagoa do Araçá

9h | Implantação de Sistema Agroflorestal Urbano

Local: Sítio Natan Valle – Rua da Matriz, s/n – Passarinho

Público: aberto (inscrição prévia; limite de 30 pessoas)

A partir das 10h | Passeio de Barco nos Manguezais do Recife - comemorando o aniversário do Viva o Mangue

Passeio com foco na conscientização sobre a importância da preservação dos manguezais, incluindo visita a áreas reflorestadas pelo Projeto Viva o Mangue.

SEXTA-FEIRA | 06/06



8h | Caminhada Ecológica com a Escola Municipal Jardim Mauricéia

9h | CEA no Território - Exibição de filmes do Circuito Tela Verde

Exibição de filmes do Circuito Tela Verde na Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, promovendo educação ambiental por meio do audiovisual. A ação faz parte da 14ª Mostra Nacional do Circuito Tela Verde, da qual a Sala Verde “Educação Ambiental Transforma” é espaço exibidor oficial, reforçando o compromisso da Secretaria de Meio Ambiente do Recife com a cultura, a sensibilização socioambiental e o acesso gratuito à informação.

14h | Plantio de Mudas de Pau-Brasil

Local: Comunidade do Pilar

14h | Aula de Campo e Plantio da Moringa

Local: SAFUC – Edifício-sede da Prefeitura do Recife, Cais do Apolo, 925

