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Reconhecimento Prefeitura do Recife concede Medalha do Mérito Capibaribe a Mozart Sales O secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, recebeu a mais alta honraria em reconhecimento aos serviços prestados ao município e em todo o país no trabalho de fortalecimento e expansão do SUS

O prefeito do Recife, Victor Marques, entregou, nesta segunda-feira (20), a Medalha do Mérito Capibaribe ao secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, Mozart Sales. A entrega do prêmio ocorreu no auditório do Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira (HCR) e foi concedida devido aos serviços prestados no fortalecimento da saúde pública no Recife e em todo o Brasil, sobretudo na valorização e expansão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao discursar durante a solenidade, o prefeito enalteceu a atuação de Mozart Sales à frente de projetos que marcaram a história da cidade.

“Quando falamos da trajetória de Mozart, estamos falando de uma pessoa que foi Gerente de Distrito, foi vereador e cuidou e cuida da nossa cidade. O Hospital da Criança do Recife também é símbolo do empenho desse profissional excelente, que olha para a população. Essa medalha é um registro importante para nossas gerações e é um verdadeiro orgulho estar aqui hoje, enquanto prefeito e amigo, entregando esse importante símbolo de excelência da nossa cidade”, destacou Victor Marques.

O secretário Mozart Sales construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a saúde pública, integrando prática médica, docência, pesquisa e gestão. Formado em Medicina pela Universidade de Pernambuco, em 1995, com residência em Clínica Médica e especialização em Medicina Legal, concluiu o Mestrado em Perícias Forenses pela UPE, em 2017, e o Doutorado em Saúde Integral pelo IMIP, em 2022.

Emocionado com o reconhecimento, Mozart aproveitou o momento para relembrar a ligação que construiu com Pernambuco ao longo da carreira. “Apesar de ser cearense, vim morar em Pernambuco ainda jovem e esse estado me acolheu e faz parte da minha trajetória. Então, para mim é muito especial estar aqui recebendo essa comenda, a maior honraria da cidade do Recife. Como eu disse: Recife só se curva para agradecer”, contou o homenageado.

Na gestão pública, iniciou sua atuação como Gerente do Distrito Sanitário VI da Prefeitura do Recife, entre 2001 e 2002, e exerceu mandato como vereador do município de 2004 a 2008, quando presidiu a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Em âmbito federal, desempenhou funções estratégicas no Ministério da Saúde e na Presidência da República, chegando a ocupar interinamente o cargo de Ministro da Saúde em duas ocasiões. Sua principal marca se consolidou na condução do Programa Mais Médicos e, recentemente, do Programa Agora Tem Especialistas, atuando também no fortalecimento da Rede de Prevenção e Controle do Câncer e outras ações do SUS na atenção especializada.

Medalha do Mérito Capibaribe

Instituída pela Prefeitura do Recife, a Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe é a mais alta honraria concedida pelo município e reconhece personalidades que contribuem de forma relevante para o fortalecimento institucional, o desenvolvimento social e a promoção do bem comum.

A comenda já foi concedida a nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o ex-arcebispo de Olinda e Recife Dom Fernando Saburido, o padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira e o ex-deputado José Patriota, entre outras personalidades.

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