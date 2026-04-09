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MORADIA Prefeitura do Recife construirá conjunto habitacional com 45 apartamentos na Imbiribeira O empreendimento é voltado à população em situação de vulnerabilidade socioambiental

Com investimento de R$ 14 milhões, por meio do programa ProMorar, a Prefeitura do Recife construirá mais um conjunto habitacional voltado à população em situação de vulnerabilidade socioambiental.

O empreendimento será erguido na Rua Bulgária, na Zona Especial de Interesse Social (Zeis) Sítio Grande, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A licitação da obra foi publicada no Diário Oficial esta semana.

Localizado em uma área estratégica, próxima a importantes vias como a Avenida Mascarenhas de Morais e as ruas Jean Emile Favre e Arquiteto Luiz Nunes, o empreendimento foi planejado para atender, prioritariamente, moradores impactados por obras de infraestrutura na cidade.

Habitacional

O conjunto será implantado no território da Comunidade Dancing Days, entre a Travessa Itapeva e a Segunda Travessa Lisboa, ocupando uma área de 1.504,83 m². O projeto prevê a construção de 45 apartamentos, sendo nove por andar, todos com dois quartos, distribuídos em cinco pavimentos, totalizando 2.934,64 m² de área construída.

A secretária de Projetos Especiais, Marília Dantas, destaca que o projeto prioriza qualidade de vida.

"Este projeto foi pensado para oferecer mais do que moradia. Ele traz segurança, conforto e acesso a serviços essenciais, como água, energia e saneamento, além de priorizar ambientes bem ventilados e iluminados naturalmente. É um espaço que valoriza o bem-estar e a convivência das famílias", afirma. O conjunto contará com espaços de convivência e lazer. Foto: Divulgação/PCR.

Serão 45 apartamentos, sendo nove por andar, todos com dois quartos, distribuídos em cinco pavimentos. Foto: Divulgação/PCR.

O conjunto ocupará uma área de 1.504,83 m². Foto: Divulgação/PCR.

A área externa terá paisagismo com árvores, plantas e áreas verdes. Foto: Divulgação/PCR.

O conjunto também contará com áreas comuns pensadas para o dia a dia dos moradores. Com espaços de convivência e lazer, incluindo bicicletário, mesas de jogos e de piquenique, além de mobiliários acessíveis. O objetivo é que os espaços incentivem o uso coletivo e fortaleçam os vínculos na comunidade.

Além disso, a área externa terá paisagismo com árvores, plantas e áreas verdes, e a iluminação pública também foi planejada para garantir mais segurança e incentivar a convivência nos espaços comuns.

Com informações da assessoria*

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