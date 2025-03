Prefeitura do Recife inicia, terça (18), consulta popular para construção de políticas públicas

A- A+

A Prefeitura do Recife, através das Secretarias de Planejamento e Gestão e de Política e Articulação Social, dará início, nesta terça-feira (18), à nova rodada do programa “Todos Pelo Recife”, um processo de escuta popular que visa a coletar informações da população para construção colaborativa dos planos Plurianual e Estratégico da cidade.

As consultas, feitas de forma física e também digital, serão realizadas até o dia 5 de abril. Podem participar quaisquer residentes do município das mais variadas idades.

Há diversas formas de participar. Em oito pontos físicos da Cidade, oito totens estarão distribuídos por toda a Cidade, das 9h às 16h.

Nos seis territórios da Capital, a consulta - feita através de formulário digital - será realizada de forma itinerante, com agentes municipais munidos de tablets online disponíveis em locais de fluxo intenso como mercados e pátios de feiras livres, além de visitas porta a porta.

As ações físicas nos territórios são precedidas por walkmídias e motossom para convidar os moradores e transeuntes à participação popular. No total, serão 70 pontos itinerantes por dia ao longo de 10 dias.

No formato digital, qualquer cidadão pode acessar o formulário de participação através do QR Code, que estará afixado em windbannwers, panfletos e totens espalhados pela Cidade.

O formulário também estará disponível no app ou site do Conecta Recife. Como grande novidade em 2025, também será disparado um aviso para a base de dados da população cadastrada no Conecta Zap (81 9117-1407).

Quem ainda não estiver cadastrado no WhatsApp oficial da Cidade, pode fazê-lo ao acrescentar o número de telefone a seus contatos na agenda do celular.

Questionário

O questionário é dividido em duas seções. A primeira é dedicada à oportunidade de gerar comentários gerais sobre a Cidade, com sugestões sobre serviços e ações.

Nas seções temáticas, o questionário possibilita escolher quais temas deseja abordar, sendo um total de dez eixos que englobam desde Cultura e Bem Estar a Ordem Pública, Educação, Infraestrutura e Urbanismo, Direito dos Animais e Resiliência Urbana, entre outros.

Para Jorge Vieira, secretário de Planejamento e Gestão do Recife, a participação popular é essencial para a garantia de que os anseios da população sejam absorvidos pela gestão.

“É salutar que o cidadão esteja no centro de tudo, das tomadas de decisão, através das sugestões de ações e políticas públicas para a melhoria da prestação dos serviços públicos e da qualidade de vida da população”, pontua o gestor.

Gustavo Monteiro, secretário de Articulação Política e Social do Recife, ressalta que o diálogo com a sociedade é uma das principais premissas da relação da prefeitura com os cidadãos.

“A gestão municipal tem a preocupação em manter o diálogo franco e direto com a população, os movimentos sociais, entidades representativas e demais segmentos da sociedade, buscando materializar os anseios em entregas concretas. É ouvindo mais que a gente acerta e consegue prosseguir com as transformações em nossa cidade”, destacou o gestor.

Mais de 22 mil contribuições em 2021

Na primeira edição da ação, em 2021, mais de 22 mil colaborações respondidas por mais de 12 mil cidadãos foram determinantes para a consolidação de prioridades da população e da gestão, como a melhora da pavimentação das vias através do programa Rua Tinindo, que já beneficiou 136 vias.

No eixo Educação, um dos mais citados, as respostas colaboraram para que fosse dada ainda mais prioridade ao aumento de vagas de creches, bem como a requalificação de 119 unidades de ensino.

No eixo de Saúde, as palavras mais citadas foram "médico" e "atendimento". A partir de então, entre as iniciativas implementadas destacam-se a contratação de 3.520 médicos e a expansão da atenção básica para 80% do território, com a criação de novas Unidades de Saúde Família Mais (USF +).

Confira como se cadastrar no Conecta Zap

Realizar login no Conecta Recife, preenchendo o seu CPF e senha;

Ir em "Perfil" e depois em "Preferências de notificação" ou em "Receba Zap";

Selecionar os assuntos de seu interesse;

Clicar em "Aceitar os termos de uso";

Clicar no botão "Salvar".

Ativando o serviço, o munícipe receberá notificações da Prefeitura do Recife diretamente no WhatsApp. É possível selecionar de maneira personalizada quais temas e informações do interesse do cidadão que serão encaminhados para o número de telefone cadastrado.

