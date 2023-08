A- A+

Concursos e empregos Prefeitura do Recife convoca mais 400 profissionais selecionados em 2022 para atuação em creches As creches fazem parte da Rede Municipal. A lista dos convocados pode ser acessada através do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (10)

A administração municipal do Recife divulgou, nesta quinta-feira (10), a chamada de 400 profissionais que foram previamente selecionados em um processo simplificado ocorrido em 2022. Eles serão designados para exercer funções nas creches da rede de ensino da cidade. Esta convocação marca o terceiro grupo de candidatos chamados no âmbito deste concurso.

O anúncio oficial foi feito por meio do Diário Oficial do Município, com a publicação de um comunicado conjunto assinado pelos secretários de Planejamento e Gestão, Felipe Matos, e de Educação, Fred Amâncio.

O grupo convocado é composto por 200 Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE) e 200 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI).

O edital dessa seleção foi lançado em março de 2022 e validado em setembro do mesmo ano, ocasião em que os primeiros 400 profissionais foram chamados. Posteriormente, em dezembro do ano passado, houve a nomeação de mais 400 indivíduos. Portanto, essa chamada atual perfaz um total de 1.200 profissionais aprovados no processo seletivo.

A administração explicou que essa convocação é necessária para atender a demandas temporárias de notório interesse público no âmbito da rede municipal de ensino. Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Em um decreto publicado no Diário Oficial do Município no último dia 5, a administração constatou que "o número atual de servidores e contratados temporários desempenhando as funções de ADI e AADEE é insuficiente para suprir as necessidades dos serviços educacionais nas unidades de Educação Infantil e de Educação Especial destinadas a crianças e adolescentes na rede pública municipal de ensino do Recife".

Os convocados devem encaminhar a documentação requerida conforme especificações no edital para o endereço de e-mail [email protected], dentro de um prazo de cinco dias, a partir da publicação do comunicado de hoje. A ausência de cumprimento dentro do prazo estabelecido resultará na imediata convocação do próximo candidato na lista.

Os ADIs desempenham funções de acolhimento, assistência e cuidados com as crianças na etapa de educação infantil, enquanto os AADEEs trabalham com crianças e adolescentes matriculados na educação especial, incluindo alunos com diversas necessidades, como hiperatividade, Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down, entre outras.

