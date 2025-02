A- A+

Tecnologia Prefeitura do Recife inicia curso gratuito que ensina idosos a usar celular No total, são 160 vagas divididas em oito turmas com aulas em diversos locais da Capital pernambucana

As aulas do curso gratuito que ensina idosos a usar o celular, promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, tiveram início nesta semana.

No total, 160 alunos participarão de 20 horas de curso divididas em cerca de quatro semanas de aulas, estruturadas com conteúdos que facilitam a inserção das pessoas idosas no ambiente digital.

As aulas estão acontecendo em diversos locais da Cidade: Compaz Eduardo Campos (Linha do Tiro), Compaz Leda Alves (Pina), Compaz Paulo Freire (Ibura), Compaz Dom Hélder Câmara (Ilha Joana Bezerra) e no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida (Bairro do Recife).

A iniciativa integra o projeto Viva Mais Cidadania, por meio de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Universidade de Pernambuco (UPE), que é a responsável por ministrar as aulas.

“Democratizar o acesso ao mundo digital para todos os recifenses é meta da nossa gestão. Neste sentido, temos um olhar atento ao público idoso para incluí-los, dando autonomia para que eles resolvam suas demandas, acessem os serviços que necessitam e aprendam sobre segurança no mundo virtual”, ressalta o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha.

O curso é dividido em três eixos. O primeiro é focado na identidade digital, representado pelo e-mail principalmente, além de redes sociais.

O segundo é o de produtos, serviços e cibersegurança, como em aplicativos de transporte e delivery, levando em consideração possíveis golpes aplicados.

Por fim, há o eixo que trata sobre o "Governo Digital", com o estudo de plataformas públicas, como o Conecta Recife, disponível para a Capital pernambucana, e o gov.br, válido em âmbito nacional. As duas são importantes ferramentas sociais para a população, principalmente para serviços de cidadania.

