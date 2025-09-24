A- A+

Infraestrutura Prefeitura do Recife decide gerenciar o Túnel da Abolição e promete resolver problemas de alagamento Medida foi anunciada pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques, anunciou na manhã desta quarta-feira (24) que a gestão municipal vai assumir a administração do Túnel da Abolição, na Madalena, bairro na Zona Oeste da cidade.

Segundo Victor Marques, a prefeitura ficará responsável pelo cuidado com a estrutura e o funcionamento do equipamento.

O túnel é frequentemente interditado por alagamentos, até mesmo sem ocorrência de chuvas. Na semana passada, por exemplo, ficou fechado por dois dias.

"Para acabar com os transtornos que se repetem no Túnel da Abolição, que foi construído e é administrado até hoje pelo governo do estado, a gente tomou uma decisão. A partir de agora, a Prefeitura do Recife vai assumir o cuidado com a estrutura e o funcionamento desse equipamento tão importante para o deslocamento das pessoas. Não se trata de apontar culpados, mas de tomar a iniciativa e entrar para resolver a questão", destacou o vice-prefeito.

A Prefeitura do Recife disse que, inicialmente, fará uma "ação imediata para organizar a estrutura que já existe" e "que sofre com a falta de cuidado".

"Em seguida, vamos contratar um projeto executivo e tirar do papel todas as obras necessárias para acabar de vez com o problema. Isso é responsabilidade com o Recife e compromisso com a qualidade de vida das pessoas", completou Victor Marques.

Victor Marques ainda afirmou que, enquanto a solução é apresentada, problemas podem acontecer no túnel. "Se o estado não teve condições operacionais de cuidar, a prefeitura vai tomar essa iniciativa e vai dividir em dois caminhos que é o que a gente acredita que pode funcionar", pontuou.

"O recifense não merece ser punido por uma falta de cuidado. A partir de agora, sob mediação judicial, faremos esse cuidado e cobraremos toda eventual despesa que aconteça porque o recifense não merece pagar", completou o vice-prefeito.



Alagamento no Túnel da Abolição | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Última interdição

A resolução dos problemas do Túnel da Abolição é motivo de impasse entre o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.



Na semana passada, por conta da última interdição do túnel, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), do governo do estado, informou, por meio de nota, que as bombas de drenagem foram danificadas devido ao acúmulo de lixo no local, resultado da falta de limpeza urbana na área do túnel.

"É importante destacar que o Túnel da Abolição integra o Corredor Leste-Oeste e está situado em área de domínio da Prefeitura do Recife, que aprovou o projeto por meio de carta de anuência e termo de cooperação técnica. Pela natureza do equipamento, a operação e manutenção são de responsabilidade do município, que possui estrutura própria para este tipo de gestão, como ocorre com outros túneis da cidade via Emlurb", afirmou a secretaria.

Na ocasião, a Seduh também afirmou ter cumprido seu papel ao executar a obra e intervenções necessárias.

"No entanto, a prefeitura tem se recusado a assumir a operação, prejudicando a população que depende do túnel para a mobilidade na região. A secretaria seguirá colaborando tecnicamente para reduzir os transtornos, mas reforça que a solução definitiva depende do cumprimento da responsabilidade municipal", acrescentou.

A prefeitura, por sua vez, destacou que periodicamente realiza ações de capinação, limpeza e desobstrução da rede de drenagem da área, assim como executa em todas as áreas do município.

"A manutenção do Túnel da Abolição permanece sendo do governo do estado, que busca se eximir da responsabilidade quando o equipamento alaga mesmo sem a ocorrência de chuvas. O governo até hoje não apresentou nenhuma intervenção de melhoria no equipamento solicitada pela gestão municipal, e nem a documentação exigida, para assumir a manutenção do Túnel da Abolição", afirmou, na ocasião, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

Veja também