Saúde Prefeitura do Recife disponibiliza mais de 2 mil vagas para mamografia gratuita em novembro Poderão realizar o exame mulheres e homens trans entre 50 e 74 anos, sem necessidade de agendamento prévio

No mês de novembro, exames de mamografia serão oferecidos gratuitamente pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde. Ao todo, 2.080 vagas estarão disponíveis para a população.

Poderão realizar o exame mulheres e homens trans entre 50 e 74 anos, por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio.

Basta apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência no momento do atendimento.

Cada ponto conta com 80 vagas diárias, sendo 40 pela manhã (8h às 12h) e 40 à tarde (13h às 17h). Os resultados podem ser retirados em até 30 dias na unidade onde o exame foi feito ou no centro de saúde mais próximo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, levando o serviço de forma descentralizada a 26 pontos da cidade, abrangendo os oito Distritos Sanitários da capital.

"A Sesau mantém uma rede estruturada de atenção integral à saúde da mulher, com serviços de rastreamento, diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha acesso ao cuidado completo, da prevenção ao tratamento, com acolhimento e orientação em todas as fases da vida. Com o Mamógrafo Móvel, conseguimos levar o exame até os territórios. Essa descentralização é estratégica para ampliar a cobertura do rastreamento e fortalecer o diagnóstico precoce”, explica a coordenadora de Saúde da Mulher, Daianny de Paula.

Prevenção

A população deve estar atenta aos sinais de alerta nas mamas, como o aparecimento de um caroço firme e geralmente indolor, vermelhidão na pele ou textura semelhante à casca de laranja, alterações no mamilo, saída de secreção fora do período de gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço ou das axilas.

Identificar essas alterações de forma precoce pode ser decisivo para o sucesso do tratamento. Além da realização da mamografia, manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente são atitudes que contribuem para a prevenção do câncer de mama.

Confira a programação completa dos locais e datas do Mamógrafo Móvel neste link.

