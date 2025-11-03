Seg, 03 de Novembro

Saúde

Prefeitura do Recife disponibiliza mais de 2 mil vagas para mamografia gratuita em novembro

Poderão realizar o exame mulheres e homens trans entre 50 e 74 anos, sem necessidade de agendamento prévio

Exames de mamografia serão oferecidos em 26 pontos do RecifeExames de mamografia serão oferecidos em 26 pontos do Recife - Foto: Divulgação

No mês de novembro, exames de mamografia serão oferecidos gratuitamente pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde. Ao todo, 2.080 vagas estarão disponíveis para a população.

Poderão realizar o exame mulheres e homens trans entre 50 e 74 anos, por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio.

Basta apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência no momento do atendimento.

Cada ponto conta com 80 vagas diárias, sendo 40 pela manhã (8h às 12h) e 40 à tarde (13h às 17h). Os resultados podem ser retirados em até 30 dias na unidade onde o exame foi feito ou no centro de saúde mais próximo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, levando o serviço de forma descentralizada a 26 pontos da cidade, abrangendo os oito Distritos Sanitários da capital.

"A Sesau mantém uma rede estruturada de atenção integral à saúde da mulher, com serviços de rastreamento, diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha acesso ao cuidado completo, da prevenção ao tratamento, com acolhimento e orientação em todas as fases da vida. Com o Mamógrafo Móvel, conseguimos levar o exame até os territórios. Essa descentralização é estratégica para ampliar a cobertura do rastreamento e fortalecer o diagnóstico precoce”, explica a coordenadora de Saúde da Mulher, Daianny de Paula.

Prevenção
A população deve estar atenta aos sinais de alerta nas mamas, como o aparecimento de um caroço firme e geralmente indolor, vermelhidão na pele ou textura semelhante à casca de laranja, alterações no mamilo, saída de secreção fora do período de gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço ou das axilas.

Identificar essas alterações de forma precoce pode ser decisivo para o sucesso do tratamento. Além da realização da mamografia, manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente são atitudes que contribuem para a prevenção do câncer de mama.

Confira a programação completa dos locais e datas do Mamógrafo Móvel neste link.

