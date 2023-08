A- A+

LEVANTAMENTO Prefeitura do Recife divulga Censo da População de Rua Relatório foi utilizado como base para a criação de novas iniciativas

Elaborado por meio de uma parceria entre a Prefeitura do Recife e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o Censo da População de Rua revelou que 1.806 pessoas vivem nas ruas da capital pernambucana.

De acordo com o relatório, a população masculina é maioria, representando 76% do total, enquanto as mulheres são 19%. O levantamento também constatou que cerca de 80% desse número é composto por pessoas que se identificam como pretos ou pardos.

Com relação à faixa etária, o documento mostrou que a maior parte dessa população é composta por adultos em idade economicamente ativa (80%), mas há um percentual representativo de pessoas idosas (11%) e crianças e adolescentes (4%).

POLÍTICAS PÚBLICAS

Os dados, contabilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas Sobre Drogas, foram utilizados pela gestão municipal como base para a criação de novas iniciativas dentro do Programa Recife Acolhe.

Segundo a secretária, Ana Rita Suassuna, o propósito do Censo é conhecer essa população para otimizar e ampliar os serviços prestados.

“A forma como o documento foi construído também foi muito importante, porque contou com a participação de profissionais e colaboradores que já tem a vivência com a população de rua, o que tornou o processo muito mais valoroso. Ele será essencial para agregar valor às nossas atividades e qualificar os nossos serviços”, afirmou.

Visando a oferta de apoio material e humano que auxilie na superação das dificuldades, a Prefeitura do Recife anunciou o lançamento de iniciativas destinadas à população em situação de rua.

Entre elas o projeto piloto Moradia Primeiro Recife que deverá ofertar 50 moradias permanentes para famílias em situação de rua que não aderem aos atuais modelos de acolhimento provisório e/ou que estejam nos acolhimentos há mais tempo.

A iniciativa será realizada pelo acesso imediato à moradia e com o acompanhamento de equipe técnica. O objetivo é possibilitar uma oferta de serviços mais eficaz e de menor custo baseada nas demandas apresentadas pelas pessoas.

Outra ação é a construção do Centro Popinho, uma unidade do Centro de Referência de Atendimento à População em situação de Rua (Centro Pop) destinada ao atendimento de crianças e adolescentes, entre 11 e 17 anos, que estejam dormindo nas ruas desacompanhados de adultos responsáveis.

Já o Programa Pão e Letra reunirá ações educativas e comunicativas com foco em práticas de cuidado, alfabetização, letramento e promoção da cidadania. A equipe de educadores será formada em parceria com a UFRPE, que também auxiliará na construção metodológica.

