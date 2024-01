A- A+

Carnaval do Recife Prefeitura do Recife divulga esquema de trânsito e ações de mobilidade urbana durante o Carnaval Uma equipe com 400 profissionais entre agentes e orientadores de trânsito, e monitores do serviço de transportes, reforçam as ações para auxiliar no deslocamento das pessoas

Durante o período carnavalesco, uma equipe com 400 profissionais da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento do Recife e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), entre agentes e orientadores de trânsito, e monitores do serviço de transportes, reforçam as ações para auxiliar no deslocamento das pessoas.

Interdições

A diretora-presidente da CTTU, Taciana Ferreira, destacou que será necessário realizar a interdição de alguns pontos da cidade para uma melhor circulação dos foliões:

“A Ponte Maurício de Nassau e a Ponte Duarte Coelho ficarão exclusivas para pedestres durante o Carnaval do Bairro do Recife. Já iniciamos alguns bloqueios no dia 8 (quarta-feira), porque o Carnaval esse ano será mais extenso, será maior. A partir das 14h, essas duas pontes, tanto na quinta quanto na sexta-feira, também ficarão exclusivas para o pedestre”.

Expresso da Folia

O Expresso da Folia, que sairá dos shoppings Recife, RioMar, Plaza e Tacaruna, é um dos serviços prioritários no transporte. Nos expressos da área sul, o corredor exclusivo será no Cais José Estelita e Cais Santa Rita. Já para o fluxo vindo da Zona Norte, será na Ponte do Limoeiro e Avenida Militar. A passagem custará R$ 18, ida e volta.

No Galo da Madrugada, o Expresso da Folia acontece das 7 às 17h. Durante o Carnaval no Bairro do Recife, o serviço inicia no sábado (10) a partir das 18h. No domingo (11), na segunda (12) e terça (13), o expresso funcionará das 15h às 5h.

Se optar por ir até um dos shoppings, deixar o carro estacionado e pegar o Expresso Folia, o folião precisa saber que terá de pagar, além do valor do transporte, também o estacionamento dos centros de compra.

“Também há o pagamento do estacionamento (dos shoppings). As pessoas também podem utilizar o Expresso da Folia sem usar o estacionamento do shopping, principalmente quem mora nas proximidades. A gente viu durante alguns anos que isso também é uma prática”, disse a diretora-presidente da CTTU.

Pontos de táxis

Além disso, a CTTU implantará três pontos de táxis especiais para o Carnaval. Os taxistas do Recife utilizarão a Bandeira 2 a partir das 22h da quarta-feira (7) até às 5h da quarta-feira (14).

A Prefeitura do Recife também assinou o convênio táxi metropolitano com outras 10 cidades da Região Metropolitana do Recife. A expectativa é de que a frota de táxi aumente em 50%.

Os pontos de táxi, assim como os de embarque e desembarque dos expressos Galo e da Folia, estarão disponíveis no aplicativo Carnaval do Recife.

“No caso do táxi, por exemplo, nós estamos ampliando a oferta de serviço a partir de um convênio com sete outros municípios da Região Metropolitana do Recife que poderão atuar aqui no Carnaval”, destacou Taciana.

Transporte por aplicativo

Já para os veículos de transporte por aplicativo a circulação será feita pela Ponte do Limoeiro, Rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes e pelo Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros retornando pela Praça Dezessete.

Estacionamentos gratuitos

Para quem decidir ir com o próprio carro, a prefeitura ofertará vagas de estacionamento gratuitas em três prédios no Bairro do Recife:

- Prefeitura do Recife

- TRT (Tribunal Regional do Trabalho)

- TRF (Tribunal Regional Federal).

“Ofertaremos mais de 1.150 vagas gratuitas durante todo o período. O acesso será pela Ponte do Limoeiro. É importante destacar que esses estacionamentos tem uma limitação de vagas, então a gente vai estar monitorando essas vagas para justamente garantir essa fluidez ao longo do Cais de Santa Rita”, pontuou Taciana.

Operação Galo da Madrugada

No sábado (3), às 15h, a CTTU vai realizar a primeira etapa da operação Galo da Madrugada, com bloqueio da Ponte Duarte Coelho para a montagem da estrutura do Galo Gigante.

Agentes de trânsito vão participar da ação e montar bloqueios na Avenida Conde da Boa Vista/Rua da Aurora, Rua do Sol/Ponte Duarte Coelho e Avenida Dantas Barreto/Avenida Guararapes. A Ponte Duarte Coelho será reaberta após a desmontagem de toda a estrutura, prevista para a Quarta-Feira de Cinzas (14).

A segunda etapa da operação será a partir das 21h da sexta-feira (9) e segue até as 20h do sábado (10). A CTTU vai realizar o fechamento das ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração da agremiação. Vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. Além disso, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão).

No Viaduto Capitão Temudo, haverá bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial. Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal. Quem vem da Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.

Já na terceira etapa, que terá início às 5h do dia (10), também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos deverão retornar pela própria Mário Melo ou seguir pela Rua dos Palmares. A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores vindos da Rua do Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda.

A Avenida Conde da Boa Vista também estará bloqueada e os ônibus e veículos deverão retornar na Rua Dom Bosco. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul em direção à Zona Norte deverá utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.

Bairro do Recife

Agentes e orientadores de trânsito vão realizar as ações a partir da quinta-feira (8), com o objetivo de promover a segurança viária e facilitar a circulação das pessoas no Bairro do Recife.

As vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos da ilha. Além disso, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa serão interditados. Na quinta-feira (8), às 14h, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura da Caixa Econômica, que estará liberada para o tráfego misto de veículos.

Haverá, também, proibição de estacionamento no entorno para garantir a passagem de pessoas durante o período momesco. Por isso, é necessário que os condutores fiquem atentos à sinalização viária de proibição de estacionamento. As pontes que dão acesso ao bairro também terão mudanças na circulação.

Pontes

A partir de quinta-feira (8), às 14h, ônibus e táxis que acessarem a Ponte Princesa Isabel deverão seguir pela Rua do Imperador Dom Pedro II com destino ao cais de Santa Rita ou retornar pela Rua Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros.

Para os demais veículos que acessarem a ponte deverão entrar na Rua do Sol e continuar pela Rua Floriano Peixoto. A Avenida Dantas Barreto estará fechada no trecho entre a Praça da República e Rua Primeiro de Março para o desfile das agremiações

Já a Ponte Maurício de Nassau ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h do domingo (11), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 8h da quarta-feira (14). É importante destacar que entre os dias (8) e (9) ela ficará fechada entre às 14h e às 6h.

A Ponte Buarque de Macedo ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h do domingo (11) até as 8h da quarta-feira (14). Dessa forma, os motoristas que estiverem na Avenida Martins de Barros deverão, obrigatoriamente, seguir em frente e retornar pela Praça Dezessete. É importante destacar que entre os dias (8) e (9) ela ficará fechada entre às 14h e às 6h.

A Ponte do Limoeiro ficará aberta para o tráfego de veículos, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF) pela Rua do Brum com retorno na Praça Tiradentes. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

Veja também

Tráfico de droga Peru apreende 7,2 toneladas de cocaína destinadas à Bélgica