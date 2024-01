A- A+

Carnaval Prefeitura do Recife divulga novidades e detalhes do Carnaval 2024: "O maior em linha reta"; confira A programação completa do Palco do Marco Zero foi revelada com duas atrações surpresas confirmadas

Está chegando a hora. Faltando menos de um mês para o início oficial do Carnaval 2024, que começa de maneira antecipada pela primeira vez, na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, a Prefeitura do Recife anunciou as principais novidades e serviços para a festa, na manhã desta quarta-feira (17), em coletiva realizada no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

Dentre as surpresas, foram divulgados shows de Priscila Senna e Raphaela Santos no palco principal do Marco Zero.

Com o lema "O maior Carnaval em linha reta", o Recife promete realizar a maior Folia de Momo de sua história. Serão seis dias de festa e mais de 3 mil atrações em 49 polos espalhados pela Capital pernambucana. A programação conta com grandes nomes do cenário nacional, mas será composta por 98% de artistas locais.

A ambição de transformar o Carnaval de 2024 no maior da história da Cidade é a principal mudança destacada pelo prefeito João Campos em relação ao ano passado. O ano de 2023 marcou a volta da festa após a pandemia de Covid-19.

"Ano passado foi um Carnaval muito bom, mas esse ano estamos ampliando. Essa é a principal alteração: deixar o Carnaval maior", comentou o prefeito, ressaltando a adição da Central de Operações para este ano.

"Vai garantir o funcionamento e a execução do Carnaval, assim como foi no Réveillon, que foi um verdadeiro sucesso. A questão da segurança é conduzida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). O diálogo é intenso para fazer os grandes eventos e a gente acredita que vai ter um grande trabalho de segurança", detalhou o gestor.

Baile Municipal

Antes da chegada oficial do Carnaval, a cidade do Recife já vive o clima de festa com as prévias que estão acontecendo desde o início do ano. A principal dessas festas terá uma representatividade importante em 2024.

O 58° Baile Municipal do Recife será realizado no dia 3 de fevereiro e vai ter um domínio de mulheres no palco.

Homenageada do Carnaval ao lado de Chico Science, Lia de Itamaracá abrirá a festa com um time de mais de 20 cantoras. Entre elas, nomes consagrados do cenário nacional e local como Iza, Vanessa da Mata, Elba Ramalho, Nena Queiroga, Michele Melo e Nega do Babado. Veja aqui como comprar os ingressos.

Vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão analisou a participação efetiva das mulheres no Carnaval da Cidade e destacou a importância de combater qualquer tipo de violência.

"Dentro da discussão de não ser uma cidade sexista, entra na pauta a questão dos espaços iguais para as pessoas transitarem e atuarem nas diversas esferas. É uma alegria consolidar neste ano o Baile Municipal repleto de mulheres no palco. E o apelo que a gente faz para todas as pessoas do Recife que vão brincar o Carnaval: não aceite nenhum tipo de violência contra a mulher", afirmou Isabella.

Diversidade cultural no Marco Zero

Ainda sem detalhar toda a programação dos 49 polos do Carnaval, a Prefeitura do Recife já divulgou os dias de todas as apresentações no Marco Zero. A festa terá abertura com o consagrado Gilberto Gil e a pernambucana Raphaela Santos. Essa diversidade cultural é um dos objetivos da organização no principal polo. Confira a programação completa clicando aqui.

O palco do Marco Zero também vai receber outros artistas nacionais de peso como Ludmilla, Thiaguinho, Marcelo Falcão, Luísa Sonza, entre outros. "O Carnaval do Recife é isso. É a nossa cultura diversa e rica recebendo convidados e promovendo grandes encontros culturais", destacou o secretário de cultura do Recife, Ricardo Mello.

O frevo terá destaque na sexta-feira (9), celebrando o Dia do Patrimônio Imaterial com três espetáculos. O Recife Matriz da Cultura Popular, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participação de Chico César e o Frevo do Mundo.

Direitos Humanos

O Carnaval 2024 vai contar com ações visando proteger os Direitos Humanos. A Central de Direitos Humanos e acessibilidade ficará na rua do Observatório com uma equipe multidisciplinar. O serviço busca atuar com orientações e ações de combate ao racismo e à LGBTfobia.

Transmissão todos os dias

Assim como em 2023, o Carnaval do Recife de 2024 terá transmissão ao vivo e gratuita do principal polo da folia, palco do Marco Zero. O público poderá acompanhar os shows através da TV Conecta Recife, no YouTube. Todos os seis dias de festa serão serão exibidos.

