A- A+

OPORTUNIDADE Prefeitura do Recife e Caixa oferecem financiamento para revitalização do Centro Evento apresenta nova linha de crédito da Caixa Econômica voltada ao retrofit de imóveis abandonados, com condições especiais e estímulo à ocupação da área central da cidade

A Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro, promove nesta terça-feira (10) a segunda edição do Conexão Recentro: um centro de oportunidades, iniciativa voltada à apresentação de alternativas de investimento para empresários, proprietários de imóveis e investidores interessados na reabilitação da área central da capital pernambucana.

O evento será realizado às 14h30, no auditório da Caixa Econômica Federal, e contará com a participação do especialista em retrofit Marcelo Falcão, fundador da incorporadora Somauma, referência em projetos de recuperação de edifícios no centro de São Paulo.

Na ocasião, será apresentada uma nova linha de financiamento imobiliário da Caixa, voltada exclusivamente para retrofit, dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

A proposta visa estimular a revitalização de prédios antigos e desocupados, oferecendo condições mais vantajosas do que as linhas tradicionais de crédito para construção.

Entre os diferenciais, estão juros abaixo da média de mercado, recursos do FGTS e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), além de verbas que podem ser usadas de forma livre pelos empreendedores.

A Prefeitura também destaca os incentivos fiscais já oferecidos por meio da Lei do Recentro, que incluem isenções totais ou parciais de ITBI, ISS e IPTU.

Desde o lançamento do programa, mais de R$ 200 milhões foram investidos em obras de infraestrutura na região central.

A primeira edição do Conexão Recentro aconteceu em fevereiro, em parceria com o Banco do Nordeste e a Sudene, e reuniu mais de 100 interessados em financiamentos com prazos de até 12 anos e carência de quatro anos.



Veja também