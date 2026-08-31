XIII Semana Municipal da Capoeira do Recife terá início nesta segunda (31) com atividades gratuitas
Programação segue até 6 de setembro e reúne cidadania, ações de saúde e vivências culturais voltadas para diferentes públicos
A XIII Semana Municipal da Capoeira do Recife já tem data para acontecer: a partir desta segunda (31), a capital recebe uma programação gratuita que reúne oficinas, apresentações culturais e serviços públicos de cidadania, que seguirá até o dia 6 de setembro.
O evento é promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude da Prefeitura do Recife, em parceria com o Fórum Permanente de Políticas Públicas para Capoeira (FPPC).
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A abertura das atividades conta com a Caravana de Direitos nos Terreiros, instalada na sede do Maracatu Porto Rico, no Pina, oferecendo emissão de documentos como carteira de identidade e encaminhamentos para certidões civis, além de atendimentos de saúde.
Instituída pela Lei Municipal nº 17.941/2013, a data busca valorizar a expressão reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, destacou a relevância da ação nos territórios.
"A Semana Municipal da Capoeira é uma oportunidade de valorizar uma manifestação que reúne cultura, ancestralidade, educação e resistência. Ao ocupar diferentes territórios da cidade e aproximar mestres, mestras, grupos de capoeira, comunidades e poder público, a programação também fortalece o acesso a direitos e a construção de políticas públicas de promoção da igualdade racial", afirmou
Ao longo da semana, oficinas temáticas de capoeira serão direcionadas a públicos específicos, como crianças, idosos, pessoas com deficiência e para a população LGBTQIAPN+. O encerramento será no domingo (6), no Compaz Ariano Suassuna, com roda de capoeira, apresentações artísticas e entrega de certificados.
Confira a programação completa:
31 de agosto, das 13h às 17h
Abertura institucional, Caravana de Direitos nos Terreiros (Emissões de RGs e encaminhamentos para emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito; serviços de saúde, distribuição de mudas com a Secretaria de Agricultura Urbana e campanhas da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e Secretaria da Mulher) e apresentações da Orquestra de Berimbaus, Maracatu Mirim e do Maracatu Nação Porto Rico
Local: Sede do Maracatu Porto Rico
Endereço: Rua Eurico Vitrúvio, 483, Pina
Cortejo Cultural da Capoeira, das 17h às 18h30
Concentração: Sede do Maracatu Porto Rico
Destino: Parque Eduardo Campos, Pina
1º de setembro (terça-feira)
Oficina de Capoeira, das 8h às 12h
Público: Crianças de 0 a 6 anos
Local: Creche Senador Paulo Guerra
Endereço: Rua Engenho Canto Alegre, 123, Ilha de Deus/Imbiribeira
Oficina de Capoeira, das 14h às 17h
Público: Pessoas com 60 anos ou mais
Local: Centro de Convivência da Pessoa Idosa
Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750, Graças
2 de setembro (quarta-feira)
Oficina de Capoeira, das 8h às 12h
Público: Pessoas com deficiência
Local: IAPQ – Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz
Endereço: Rua Guilherme Pinto, 146, Graças
Oficina de Capoeira, das 14h às 17h
Público: População LGBTQIAPN+
Local: Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+
Endereço: Rua dos Médicis, 86, Boa Vista
3 de setembro (quinta-feira)
Oficina de Capoeira, das 8h às 12h
Público: Crianças de 6 a 10 anos
Local: Escola Municipal General San Martin
Endereço: Av. General San Martin, 1864, San Martin
Oficina de Capoeira, das 14h às 17h
Público: Jovens e adultos
Local: Escola Municipal Antonio Heraclio – EJA
Endereço: Rua Manoel da Silva, 134, Água Fria
4 de setembro (sexta-feira)
Oficina de Capoeira, das 8h às 12h
Público: Crianças e adolescentes de 10 a 15 anos
Local: Escola Municipal Antonio Farias Filho
Endereço: Rua Vinte e Um de Abril, s/n, San Martin
Oficina de Capoeira, das 14h às 17h
Público: Crianças e adolescentes
Local: ONG OAF
Endereço: Rua dos Coelhos, 351, Coelhos/Boa Vista
5 de setembro (sábado)
Oficina de Capoeira, com horário a confirmar
Público: Pessoas em situação de vulnerabilidade social
Local: Casa de Acolhida Recomeço
6 de setembro (domingo)
Encerramento da XIII Semana Municipal da Capoeira, das 8h às 12h
Culminância das oficinas realizadas durante a Semana, roda de capoeira, apresentações artísticas, certificação dos participantes, encerramento institucional.
Local: Compaz Ariano Suassuna
Endereço: Av. General San Martin, 1208, Cordeiro