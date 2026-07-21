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Saúde Prefeitura do Recife e Hospital Português firmam parceria de integração de dados com SUS Intuito é que os compartilhamentos do histórico clínico agilizem atendimentos

A Prefeitura do Recife e o Real Hospital Português (RHP) firmaram parceria inédita nesta terça-feira (21). As instituições passam a compartilhar históricos clínicos dos pacientes atendidos na rede municipal e no Ambulatório de Beneficência Maria Fernanda, unidade do RHP dedicada exclusivamente aos atendimentos beneficentes e do SUS, com a expectativa de tornar o atendimento mais seguro e eficiente.

Iniciativa pioneira no país em uma parceria público-privada voltada à integração digital da saúde, os médicos da rede municipal e do Ambulatório passarão a consultar, de forma digital, o histórico de atendimentos realizados pelos pacientes nas duas instituições. A integração tem o intuito de reduzir retrabalho e ampliar a segurança da assistência.

Benefícios

Presente na cerimônia de assinatura, o prefeito da cidade do Recife, Victor Marques, explicou os benefícios da parceria para o cidadão e o sistema de saúde pública. A ideia é que outras instituições façam parcerias semelhantes no futuro.

“A gente vai ajudar o cidadão, ele ganha velocidade, e para o hospital e para a prefeitura, a gente ganha eficiência no trabalho reduzindo custos e aumentando o que pode ser feito, trazendo novos serviços por conta dessa economia financeira”, iniciou o prefeito.

O prefeito do Recife, Victor Marques, celebrou a parceria com o Hospital Português - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“É um momento simbólico, histórico, onde a prefeitura sai das fronteiras da instituição prefeitura e conversa com o setor privado e filantrópico para que essa informação possa estar integrada e, no final das contas, o cidadão ganhe na ponta, que melhore o atendimento de saúde”, concluiu Victor Marques.

CEO do Real Hospital Português, Vaninho Antonio, afirmou que o acordo reafirma o compromisso com o cuidado das pessoas, com a inovação e com a construção de soluções que fortalecem a saúde pública.

CEO do Hospital Português, Vaninho Antonio, afirma que o acordo reafirma o compromisso com o cuidado das pessoas - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Como instituição filantrópica e referência nacional, entendemos que temos a responsabilidade de compartilhar informações, fomentar inovação e desenvolver soluções capazes de transformar as intervenções. Essa iniciativa demonstra que, quando instituições públicas e privadas se unem nas suas competências, experiências e propósitos, é possível construir respostas mais ágeis, mais eficientes e mais humanizadas”, disse o administrador do RHP.

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