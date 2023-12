A- A+

Em reunião realizada nesta quarta-feira (6), o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, e o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, debateram o planejamento de segurança pública para as festividades do Réveillon na Capital pernambucana.

O evento, que contará com três dias de festa no polo principal, que ficará na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, deverá reunir cerca de 350 mil pessoas. Para assegurar o bom andamento da celebração, um esquema especial de segurança será montado para evitar incidentes.

Além do polo do Pina, a orla de Boa Viagem também receberá o reforço. As estratégias que serão utilizadas no evento foram discutidas com os comandantes das Polícias Civil, Militar e Cientifica e Corpo de Bombeiros Militar.

Neste momento inicial, foi definido que a Polícia Militar será responsável por apoiar a fiscalização relativa à proibição e comercialização de qualquer tipo de bebida em recipiente de vidro.

Na próxima terça-feira (12), um novo encontro será realizado para discutir os demais pontos da operação.

“Hoje foi dado o start, muito importante, neste planejamento e no próximo dia 12, teremos uma reunião operacional aonde voltaremos a nos reunir e validar o que foi proposto para tornar o Réveillon do Recife tranquilo e seguro”, afirmou o secretário Alessandro.

Após a reunião, Antonio Coelho agradeceu a receptividade do secretário estadual e destacou a importância de garantir um evento seguro.

“Expus ao secretário Alessandro Carvalho a importância de um olhar especial e do reforço do policiamento nas orlas do Pina e Boa Viagem a fim de que possamos garantir proteção aos recifenses e a todos os que escolham comemorar a passagem do Ano Novo na nossa orla, que é um dos principais cartões-postais da nossa capital”, destacou.

