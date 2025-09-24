Prefeitura do Recife e TJPE realizam casamento coletivo gratuito para 100 casais em outubro
Evento terá inscrições até 10 de outubro e cerimônia marcada para o dia 23; 20 vagas são reservadas para pessoas idosas
A Prefeitura do Recife, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), vai promover um casamento coletivo gratuito para 100 casais no próximo dia 23 de outubro. As inscrições estão abertas até 10 de outubro e devem ser feitas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Recife (Cejusc Recife), localizado no Fórum Joana Bezerra.
Inscrições abertas para os casais
Os interessados precisam comparecer ao Cejusc, no 5º andar do Fórum Joana Bezerra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG e CPF dos dois noivos, comprovante de residência de um deles e certidão de nascimento ou de casamento, emitida em até 90 dias. Pelo menos um dos noivos deve morar no Recife.
Vagas e público prioritário
Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas. Destas, 20 são reservadas para pessoas idosas, em referência ao mês dedicado a esse público. A cerimônia está prevista para o dia 23 de outubro, em local que será divulgado posteriormente pela organização.
Importância do casamento civil
O casamento civil garante direitos como herança, pensão, inclusão em benefícios previdenciários e segurança jurídica em questões patrimoniais. A medida assegura a formalização da união e fortalece a cidadania e os direitos familiares.
Em junho deste ano, a Prefeitura e o TJPE também realizaram uma ação de reconhecimento de união estável no Compaz Paulo Freire, no Ibura. Na ocasião, 57 casais participaram, entre eles idosos e casais homoafetivos.
Serviço
Evento: Casamento Coletivo Recife 2025
Inscrições: até 10 de outubro
Local: Cejusc Recife – Fórum Joana Bezerra, 5º andar
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
Vagas: 100 casais (20 destinadas a pessoas idosas)
Quem pode participar: pelo menos um dos noivos deve residir no Recife
Documentos necessários: RG e CPF dos dois, comprovante de residência de um deles, certidão de nascimento ou de casamento (emitida em até 90 dias)
Cerimônia: 23 de outubro de 2025 (local a ser divulgado)
Informações: (81) 3181-0541 | conciliar.recife.jus.br
Com informações da assessoria