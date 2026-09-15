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CASAMENTO Prefeitura do Recife e TJPE realizam casamento gratuito para 60 casais nesta quarta (16) Solenidade no auditório do Tribunal de Justiça oficializa uniões civis com bolo, música e presença de testemunhas

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), realiza um casamento coletivo gratuito nesta quarta-feira (16). A solenidade acontece às 10h, no auditório do TJPE, reunindo 60 casais previamente cadastrados.

Cada casal poderá contar com duas testemunhas e outros convidados na cerimônia, que terá estrutura com bolo comemorativo e apresentações musicais do Coral do TJPE e do Coral 60+, composto por frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira.

Casal durante cerimônia. Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife





A iniciativa visa garantir a gratuidade dos trâmites civis e a segurança jurídica de direitos como herança, pensão e inclusão previdenciária.

O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, destacou a relevância social do evento. "O casamento coletivo possibilita que dezenas de casais oficializem suas uniões de forma gratuita, com segurança jurídica e garantia de direitos. É também um momento de celebração, de reconhecimento das famílias e das histórias construídas por cada um desses casais", afirmou.

Noiva durante a cerimônia. Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Os participantes realizaram a inscrição prévia no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC Recife) e contaram com o suporte da gestão municipal para a emissão das certidões de nascimento atualizadas exigidas em cartório.

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