Carnaval 2024 Sede da Prefeitura e de tribunais regionais oferecem estacionamentos gratuitos no Carnaval do Recife Ao todo, mais de 1000 vagas estarão disponíveis para os foliões deixarem os seus carros

O edifício-sede da Prefeitura do Recife (PCR), o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) disponibilizarão estacionamentos gratuitos para os foliões durante o período do Carnaval.



Localizados no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, os espaços estarão disponíveis a partir das 17h desta quinta-feira (8) até as 10h da Quarta-feira de Cinzas (14), sob administração da PCR.

Ao todo, serão 1.152 vagas disponíveis nos locais. O horário de funcionamento será das 17h às 4h, na quinta-feira (8), e das 12h às 4h, nos outros dias de Carnaval. Não será permitido que os veículos pernoitem no estacionamento - caso contrário, estarão sujeitos ao reboque da CTTU.

Além do estacionamento gratuito, também estará disponível o serviço de transfer do edifício-sede da PCR até a Central do Carnaval, localizada na Rua do Observatório.

