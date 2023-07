Prefeitura do Recife e UFRPE promovem curso com foco na reinserção de idosos no mercado de trabalho

A- A+

A Prefeitura do Recife firmou parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), nesta sexta-feira (21). O objetivo é oferecer às pessoas idosas do município, com 60 anos ou mais, o curso de “Educação, Saúde e Cidadania na Velhice”, de maneira gratuita.



Ao todo, estão sendo oferecidas duas turmas, com 60 vagas cada, totalizando 120. As inscrições acontecem da próxima terça-feira (24), até o dia 4 de agosto, com uma carga horária de 1095 horas. A aula inaugural será no dia 8 de agosto, e o foco da ação é promover cidadania e reinserir o idoso em vulnerabilidade social no mercado de trabalho.



A parceria contou com a assinatura da secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, Ana Rita Suassuna, e o reitor da UFRPE, Marcelo Carneiro Leão, na sede da UFRPE, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife.



"Nós precisamos avançar na discussão sobre o acolhimento aos idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica. A promoção deste curso é um esforço coletivo para que possamos construir mais pontes e trazer essas pessoas para junto da gente", revelou Ana Rita Suassuna.



"Preciso reiterar e reforçar que a palavra 'meritocracia' é um dos maiores absurdos da nossa sociedade. As pessoas chegam aonde chegam por políticas públicas e de acolhimento, e a ação que estamos promovendo é um grande exemplo disso", completou Marcelo Carneiro Leão.



Reinserção no mercado de trabalho

No curso, serão realizadas aulas expositivas e práticas, para que esses conhecimentos sejam revertidos para o mercado de trabalho.



"Serão fornecidas aulas teóricas, claro, mas o objetivo é fortalecer o mercado de trabalho, para que isso seja implementado e que a pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade social possa ser inserida no mercado de trabalho", ressaltou o reitor da instituição.



"Como existem muitos idosos vivendo em vulnerabilidade social no Recife, que muitas vezes são aposentadas, mas precisam complementar a renda de alguma maneira, então, com o curso, podemos dar essa qualificação para que o idoso possa ser reinserido no mercado", completou Ana Rita.



Conteúdos e benefícios para os estudantes

O curso terá duração de 18 meses e será divido em quatro módulos. Neles, os estudantes poderão, através de aulas práticas e teóricas, adquirir conhecimentos que os qualifiquem para o mercado de trabalho.



"Nós vamos oferecer aulas que abrangem todas as etapas do envelhecimento, para fortalecermos a cidadania. Além disso, serão ofertadas aulas de gastronomia, panificação e informática, para que eles possam sair daqui preparados para o mercado", destacou Nayana Pinheiro, idealizadora e coordenadora do projeto.



"As aulas também irão envolver prática de esportes nos ginásios e de natação, com o objetivo de praticar a intergeneracionalidade para essas pessoas. Eles também vão poder utilizar a sala de academia para praticar ginástica e ter acesso a todos os benefícios e projetos da universidade", completou.



Os alunos terão, ainda, acesso gratuito ao Restaurante Universitário da UFRPE, para que possam se alimentar nos dois dias de aula semanais.



Veja também

Coreia do Norte 'Peguem ele!': Testemunha lembra momento que King cruzou para a Coreia do Norte