Prefeitura do Recife e Uninassau abrem 2170 vagas de cursos de qualificação profissional; saiba mais

A Prefeitura do Recife, em parceria com a Uninassau, está disponibilizando 2170 vagas para 45 cursos de qualificação profissional. As aulas, que serão feitas em curto prazo, com cargas horárias de 2h, 3h e 4h, acontecem entre 17 e 27 de julho, e irão abranger diversas áreas do conhecimento.

As incrições já estão abertas e podem ser feitas no aplicativo e site do Conecta Recife, através da plataforma do GO Recife ou no site oficial, disponível neste link. As vagas são limitadas, então, quanto antes se inscrever, melhor.

As aulas acontecerão presencialmente no campus da Uninassau no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Os cursos ofertados serão nas seguintes áreas do conhecimento:

Saúde Mental e Saúde do Trabalhador;

Planejamento de Conteúdo para as Redes Sociais;

Energia Solar: Fundamentos Básicos e Equipamentos

Introdução ao Jornalismo de Dados;

Locução para Áudio e Vídeo;

Tipos de Queijos do Brasil e do Mundo;

Oficina de Marketing Digital: o Instagram que Vende;

Desenho Técnico, Como Entender a Planta de um Projeto;

Dicas e Orientações para Desenvolver o Primeiro Negócio Usando a Análise de Swot;

Conceitos de Automação Residencial;

Financiamentos para ONGs.

A medida faz parte do Programa Capacita, da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP) e tem como objetivo promover cursos qualificantes e de curto prazo para que a população possa se expandir profissionalmente.

