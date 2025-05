A- A+

Trânsito Prefeitura do Recife encerra ações do Maio Amarelo com blitz educativa nesta quinta-feira (29) No mês de conscientização para a segurança no trânsito, ações da CTTU contou com intervenções em engenharia, capacitação técnica, fiscalização, pesquisa, mobilização social e campanha sobre os riscos do excesso de velocidade

A Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), realiza, nesta quinta-feira (29), uma blitz educativa para marcar o encerramento das ações do Maio Amarelo. A iniciativa tem como foco principal a prevenção de sinistros, com atividades voltadas à mudança de comportamento e à promoção de um trânsito mais seguro para todos. As ações deste ano foram estruturadas em quatro eixos: gestão de dados, redesenho urbano, fiscalização e ações de comunicação e educação.

“O Maio Amarelo é mais do que um mês de mobilização, é um momento de reforçar que cada vida importa. No Recife, temos avançado com a análise dos dados, que orientam nosso planejamento e as ações integradas. Nossa prioridade é proteger os mais vulneráveis no trânsito, e isso só é possível com fiscalização eficiente, projetos bem definidos e comunicação clara com a população”, afirmou a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Gestão de dados

Na quarta-feira (28) a CTTU deu início a uma nova rodada de pesquisa sobre excesso de velocidade nas vias do Recife, em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), a Universidade Johns Hopkins (EUA) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).



A coleta de dados, realizada por 16 pesquisadores em diferentes pontos da cidade, visa mapear o comportamento dos condutores e avaliar a eficácia das ações de segurança viária.

Os dados preliminares mostram que, apesar de avanços, 90% dos veículos ainda excedem o limite recomendado de 30 km/h em vias locais. A cidade, no entanto, registra uma redução de 41% no excesso de velocidade em vias arteriais entre 2020 e 2024.

Desenho de vias

Uma das ações mais significativas do mês foi a capacitação técnica realizada pela Iniciativa Global de Desenho de Cidades (GDCI), na quarta-feira (28), que reuniu técnicos da CTTU e de secretarias de infraestrutura urbana da Prefeitura do Recife.

O treinamento abordou estratégias de redesenho de ruas com base em dados e evidências e culminou na implantação de um novo projeto no cruzamento entre a Avenida Caxangá e a Estrada do Barbalho, na Iputinga – ponto com histórico de sinistros. A intervenção incluiu sete novas faixas de pedestres, alargamento de calçadas nas travessias e implantação de semáforos para pedestres, priorizando a segurança de quem caminha.

Fiscalização

Durante o mês, a CTTU também intensificou as fiscalizações com base em dados, com foco em pontos críticos de sinistros mapeados na cidade. As operações foram direcionadas a locais com maior índice de risco, reforçando o papel da fiscalização como ferramenta de mudança de comportamento no trânsito. Ações de blitze e rondas foram ampliadas, com ênfase na redução da velocidade e no estímulo a práticas seguras por parte dos condutores.

Durante a blitz de encerramento, os agentes e os personagens da Liga da CTTU orientarão os condutores sobre o respeito às leis de trânsito principalmente com foco na campanha criada pela Prefeitura do Recife, o “Desacelera, vai na boa!”.

Comunicação e educação

Além das ações da campanha “Desacelera, vai na boa!”, foi lançada com foco na conscientização sobre o excesso de velocidade, principal fator de risco nos sinistros de trânsito. Com veiculação em rádio, TV, internet e mídia externa, a ação destacou a história real do atleta paralímpico Labone Cabral, vítima de um sinistro de motocicleta.

Paralelamente, foram realizadas ações educativas nas escolas, no Compaz e junto às empresas e entregadores. A CTTU também promoveu palestras sobre segurança viária e atividades lúdicas, impactando diretamente estudantes, trabalhadores e motociclistas da cidade.

Criado em 2014, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. A iniciativa busca chamar a atenção da sociedade para o alto número de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, promovendo ações coordenadas entre poder público, empresas e sociedade civil.

Em Recife, o movimento é reforçado com uma agenda técnica e educativa que envolve múltiplos setores da gestão pública.

