Conjunto Habitacional Prefeitura do Recife entrega habitacional Sérgio Loreto, que vai beneficiar cerca de 900 pessoas Os novos moradores do conjunto localizado no bairro de São José, área central do Recife, viviam na Comunidade Roque Santeiro, nos Coelhos

A Prefeitura do Recife realizou, nesta terça-feira (26), a entrega de 224 apartamentos do conjunto habitacional Sérgio Loreto, localizado no bairro de São José, próxima à praça de mesmo nome, na área central da Cidade.

O espaço vai beneficiar aproximadamente 900 pessoas de baixa renda que residem na Comunidade Roque Santeiro, nos Coelhos, também no Centro da Capital pernambucana.

Aréa de convivência do habitacional Sérgio Loreto com parquinho | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Além do prefeito João Campos (PSB), a solenidade de entrega contou com as presenças do vereador Marco Aurélio Filho (PRTB), o deputado estadual Rodrigo Farias (PSB) e o deputado federal Pedro Campos (PSB), entre outras lideranças.

O projeto teve um investimento de R$ 22,8 milhões, que vêm da própria gestão municipal, além de recursos do governo federal- através do Ministério das Cidades.

Os apartamentos têm 40m², em sete blocos, cada um com três andares mais o térreo.

"Essas famílias estavam praticamente todas elas em áreas de palafitas na Comunidade do Roque Santeiro [atrás do Hospital Esperança, perto do Hope]. Era um compromisso nosso fazer essa entrega, um habitacional que há muitos anos a cidade esperava. Hoje está feita e mais uma vez priorizando quem está em situação de vulnerabilidade", iniciou o prefeito João Campos. "Estamos publicando no final dessa semana a licitação para após as retiradas das famílias ser criadas áreas de convivência. Isso garante que a cidade cresça de forma sustentável. Se há 40 ou 50 anos tivessem feito isso, a gente teria uma situação melhor", concluiu, informando sobre um novo projeto para a área da comunidade.

Os beneficiários do Sérgio Loreto foram escolhidos por meio de um sorteio organizado no início do mês de dezembro, pela Secretaria de Habitação do Recife. Idosos e pessoas com deficiência foram privilegiados com imóveis nos andares inferiores.

No discurso durante a entrega dos habitacionais, João Campos anunciou que a Prefeitura do Recife inscreveu mais 1400 unidades habitacionais no Programa Minha Casa Minha Vida.

A população da Comunidade do Roque Santeiro esperou 14 anos para a entrega do conjunto habitacional. As obras iniciaram em 2009 e os moradores demonstraram gratidão pelo novo lar.

"Muitos anos de luta, de sofrimento. Um estado precário e situação de precariedade, mas hoje graças a Deus recebendo a chave para ter um descanso", disse Waldomiro Luiz da Silva, conhecido como Miró, de 54 anos.

Miró recebe chave do seu apartamento. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Maria da Conceição, 52 anos, não escondeu a ansiedade e já vai realizar sua mudança nesta terça (26). Ela foi a primeira a receber simbolicamente a chave de João Campos.

"Muito feliz, eu não estava nem dormindo a noite aguardando a chegada da chave no meu apartamento. Era muito ansiedade", afirmou a mulher, que vai morar com dois filhos no local.

Segunda entrega

A entrega do Sérgio Loreto foi o segundo conjunto habitacional em menos de uma semana. A prefeitura inaugurou o Encanta Moça 1 e 2, no Pina, na Zona Sul da Cidade.

O prefeito João Campos afirmou que serão entregues 800 unidades até fevereiro de 2024.

