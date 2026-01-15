A- A+

MOBILIDADE Prefeitura do Recife entrega Ponte do Arruda, que liga bairros da Zona Norte da cidade Com investimento de R$ 17 milhões, a nova via conecta as já existentes, criando uma ligação entre a BR-101 e a Avenida Agamenon Magalhães, em paralelo à Avenida Norte

A Prefeitura do Recife entregou, no início da tarde desta quinta-feira (15), a Ponte do Arruda. A obra é considerada estratégica para a mobilidade da Zona Norte da cidade, conectando os bairros de Campo Grande, Campina do Barreto e Arruda e também Peixinhos, em Olinda.

O novo equipamento cruza o Canal do Arruda e integra o conjunto de intervenções para a implantação da via radial que ligará a BR-101 à Avenida Agamenon Magalhães.

"Com essa ponte entregue hoje, somada às obras que já foram feitas e entregues, como a ponte sobre o Rio Morno, a gente está fazendo uma nova conexão que sai de perto do Centro de Convenções e dá para chegar até Passarinho saindo na BR-101 ali um pouco depois do CT do Náutico", explicou o prefeito João Campos, durante a cerimônia de entrega da ponte.

De acordo com João Campos, as possibilidades de trânsito pela cidade que se tornaram possíveis após a entrega da ponte é algo que o Recife esperava há anos.

"Estamos falando de uma obra estruturante e, graças a essa ponte, a ponte do Rio Morno, o novo contorno de Cajueiro, que vai ser feito pela prefeitura junto com o PAC do governo federal, a gente vai viabilizar essa nova via radial da cidade que há muitos anos se esperava", completou.

Com investimento de R$ 17 milhões, oriundos do governo federal, a ponte cruza o Canal do Arruda e fortalece a circulação de veículos, ciclistas e pedestres, contribuindo para a reorganização urbana da região e a melhoria do fluxo viário.

"Aqui está nascendo uma via paralela à Avenida Norte, para poder beneficiar toda a população do Recife. Há cerca de um pouco mais de um mês entregamos a ponte do Rio Morno, que faz parte desse complexo. Essas ações vão beneficiar muito a toda a região norte da nossa cidade, além de trazer desenvolvimento e muitos benefícios aqui para nossa gente", destacou o secretário de saneamento do Recife, Miguel Ricardo, também durante a solenidade de entrega.

A ponte cruza o Canal do Arruda e fortalece a circulação de veículos, ciclistas e pedestres| Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Esquema de trânsito

A nova via radial somará vias já existentes com novas intervenções para criar uma ligação entre a BR-101 e a Avenida Agamenon Magalhães, em paralelo à Avenida Norte. Ela começa na Rua Odorico Mendes, passa pela Rua Jerônimo Vilela, entra na Avenida José dos Anjos e cruza a Ponte do Arruda para acessar a nova avenida construída nas margens do Rio Beberibe.

Mais na frente, atravessa a Ponte do Rio Morno e segue até a Rua Pereira Barreto, de onde se chega à BR-101. O único trecho do projeto ainda não concluído é a construção da avenida marginal na altura do bairro de Cajueiro, que já tem verbas captadas junto ao governo federal e está em fase de tratativas com a Caixa Econômica Federal.

