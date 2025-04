Prefeitura do Recife entrega primeira etapa da reforma do Mercado da Encruzilhada

O prefeito do Recife, João Campos, por meio da Conviva - Mercados e Feiras, entregou nessa quinta-feira (17) a primeira etapa das obras de reforma do Mercado da Encruzilhada, um dos mais tradicionais centros de comércio popular na Zona Norte da cidade.

Veja as fotos

Como parte de um investimento total de cerca de R$ 6,5 milhões, o mercado ganhou uma nova área dedicada à venda de pescados e uma moderna praça de alimentação, a Praça Capiba Gastrô, oferecendo mais conforto e estrutura para permissionários e frequentadores.

Com 198 boxes, o Mercado da Encruzilhada segue como um importante ponto de encontro e símbolo da cultura local, da diversidade de produtos e da gastronomia regional.

"O espaço foi totalmente requalificado. Fizemos uma abertura para a área externa, com as operações de restaurante e alimentação; o pátio, com as mesinhas, guarda-sol, para ter mais um espaço de convivência na cidade, além da área de pescados", detalhou o prefeito João Campos.